"L'obiettivo era entrare tra le prime otto e lo abbiamo raggiunto, siamo molto contenti e soddisfatti. Devo ringraziare la squadra per il percorso fatto in Conference League. Per noi era importante evitare un turno preliminare a febbraio. Questo ci darà più tempo per allenarci.Non devo rimproverare nulla alla squadra. Abbiamo affrontato una buona squadra, in un ambiente caldo. Il Vitoria è temibile in casa, gioca molto in transizione e ci ha sporcato le giocate. Nel secondo tempo i cambi hanno dato energia e positività. Abbiamo creato tante occasioni, ma abbiamo anche concesso qualcosa. È stata una bella partita, ci farà crescere, soprattutto i tanti giovani che abbiamo in rosa.Nel secondo tempo la squadra è andata meglio. Quando i giocatori non riescono a fare determinate cose, hanno bisogno dello staff e dell'allenatore, che li metta nelle condizioni di rendere al meglio. Il cambio di Kean ha dato una scossa emotiva. Nel primo tempo eravamo stati un po' lunghi, meno intensi e meno attenti sui riferimenti. Il Vitoria è una buona squadra, che palleggia bene. Dobbiamo fare i complimenti anche agli avversari. Nel secondo tempo siamo stati bravi a crederci fino alla fine, ad attaccare alti e a creare occasioni. L'obiettivo è stato raggiunto e queste partite ci fanno crescere".

Così a Sky, l'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha commentato l'1-1 della Viola ottenuto in trasferta con i portoghesi del Vitória SC, nell'ultima partita delle qualificazioni di Conference League (fase campionato).

Sono stati i portoghesi ad andare in vantaggio al 33' grazie al settimo gol stagionale di Gustavo Da Silva Cunha, che da due passi ha spinto in rete l'assist del connazionale Kaio César, su cui Terracciano non era riuiscito ad intervenire.

Il pareggio viola arriva a tre minuti dalla fine del tempo regolamentare. Cross di Dodo dalla destra, i lportiere Varela smanaccia e sul secondo palo arriva Mandragora che di piatto sinistro mette sotto la traversa a porta vuota.

Con il terzo posto conquistato in classifica, dietro Chelsea e Vitoria SC, la Fiorentina è fra le otto squadre che di sono qualificate per gli ottavi di finale e scenderanno di nuovo in campo il 6 e il 13 marzo.





