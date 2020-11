Lorenzo Crespi è un fiume in piena sia sui social che nelle interviste. Il celebre attore siciliano non ha peli sulla lingua ed è sempre stato schietto. Per questo motivo è stato fatto fuori dalla tv.

Il celebre attore siciliano, interprete di numerosi film e serie tv di successo come Carabinieri e Donne di mafia, ha parlato della sua precedente e non certo esaltante esperienza a Ballando con le Stelle e ha rivelato di aver ricevuto per ben due volte la proposta di partecipare come concorrente al famoso reality show di Canale 5, L’Isola dei famosi.

Lorenzo Crespi, nome d’arte di Vincenzo Leopizzi, ha dichiarato al sito di cronaca rosa iGossip.it che il suo periodo più bello della sua carriera è durato 20 anni: “20 anni di carriera fino a Ballando con le Stelle. Praticamente fino a che mi sono trovato con la persona più cattiva della tv che abbia mai conosciuto: Milly Carlucci. Non mi chiesero mai scusa a Ballando. Non mi pento di nulla. La più bugiarda è Barbara d’Urso”.

Ma che cosa vorrebbe fare Crespi? Lorenzo ha asserito: “Vorrei tornare solo a recitare. Dopo la mia ospitata a Vieni da me di Caterina Balivo, mi hanno contattato per partecipare al reality show L’Isola dei famosi. Per ben due volte, nel giro di due settimane, ho detto no”.

Il bravissimo attore siciliano ha inoltre rivelato che anche durante l’attuale edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini come d’altronde nella precedente edizione del reality show di Canale 5, ci sono due sue amanti, tra cui la showgirl e conduttrice tv Elisabetta Gregoraci (il flirt risale al periodo in cui lavoravano a Buona Domenica di Maurizio Costanzo).