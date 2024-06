In attesa che inizi ufficialmente la Stagione dei Premi che porterà agli Oscar 2025 emergono le prime aspettative della critica americana verso i film d’animazione che hanno più chance di entrare nella corsa all’ambita statuetta.

Quest'anno la sfida sembra essere tra la DreamWorks Animation che punta tutto su The Wild Robot e la Pixar che può fare affidamento sull'attesissimo secondo capitolo di Inside Out.

Attenzione però ai film d’animazione internazionali favoriti quest’anno da una nuova regola per la qualificazione: da Flow del regista lettone Gints Zilbalodis che ha raccolto l’endorsement di Guillermo Del Toro fino a 2 film d’animazione francesi: The Most Precious of Cargoes diretto dal regista premio Oscar Michel Hazanavicius e The Magnificent Life of Marcel Pagnol diretto dal 4 volte candidato agli Oscar Sylvain Chomet.