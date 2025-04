Il GP dell'Arabia Saudita, sulla pista di Gedda, chiude l'inizio di stagione della Formula 1 in Medio Oriente, dove le monoposto torneranno a fine anno con gli ultimi due appuntamenti in Qatar e ad Abu Dhabi.

Situato sulla costa del Mar Rosso, il Corniche Circuit si distingue come uno dei circuiti più iconici e impegnativi del calendario di Formula 1. Con i suoi 6.174 metri di lunghezza, è il secondo tracciato più lungo del circus, superato solo da quello di Spa-Francorchamps. Tuttavia, a renderlo unico è il suo particolarissimo disegno.

Il Corniche Circuit, infatti, è il tracciato con il maggior numero di curve: 27. Questa elevata densità di curve, combinata con rettilinei veloci, richiede un bilanciamento perfetto delle vetture tra aerodinamica, frenata e accelerazione. Nonostante l’aspetto che ricorda un tracciato cittadino, si tratta di un impianto permanente integrato nel tessuto urbano, delimitato da muretti di cemento che accentuano l’adrenalina e la sensazione di rischio controllato.

L’elevata percentuale di tratti ad alta velocità, unita a curve lunghe e fluide, spinge le monoposto a mantenere medie di gara superiori ai 250 km/h, un dato che lo colloca tra i circuiti più veloci del mondiale. Tre le zone DRS:

1. Rettilineo principale: la classica zona di attivazione prima della prima curva, dove la velocità di punta può superare i 330 km/h.

2. Tra le curve 19 e 22: un tratto tecnico che unisce una sequenza di curve veloci, dove l’efficacia del DRS dipende dalla precisione in frenata.

3. Contro-rettilineo verso l’ultimo tornante: una zona insidiosa che precede l’ultima curva a gomito, spesso decisiva per guadagnare posizioni prima del traguardo.



Così il team principal Ferrari, Vasseur, introduce la gara: "A Sakhir abbiamo fatto dei piccoli passi avanti in termini di competitività, sia grazie a una miglior performance della vettura che per merito di una solida prestazione di squadra in qualifica e in gara. In questi pochi giorni a Maranello abbiamo continuato a lavorare intensamente sull’analisi dei dati e vogliamo affrontare la gara di Gedda con lo stesso obiettivo. Vogliamo rimanere concentrati su noi stessi, perché è il modo migliore di estrarre il massimo dal pacchetto a nostra disposizione e progredire costantemente per colmare il gap che ancora ci separa da chi ci precede in classifica".

Queste le parole di Leclerc... "Credo che abbiamo preso la direzione giusta e dobbiamo insistere con il medesimo approccio – ha detto –. Abbiamo iniziato a vedere i frutti del nostro lavoro e siamo pronti a fare altri passi avanti. Credo che il podio già in Bahrain sarebbe stato possibile e spero che le prime sessioni di libere confermeranno che ce la possiamo giocare anche qui, anche se non è il podio quello per cui mi piace combattere… La pista mi ricorda un tracciato cittadino, molto estremo in certe curve, che vanno affrontate con decisione e senza esitazioni nonostante ad attenderti in caso di errore ci siano dei muretti . Credo inoltre che gli upgrade introdotti in Bahrain dovrebbero aiutarci anche su una pista con queste caratteristiche per cui sono curioso di andare in pista e verificare come si comporta la SF-25".

... e queste quelle di Hamilton: "Mi piace davvero tanto questa pista - ha detto -. È una delle mie preferite perché è tecnica ma anche molto veloce. È sicuramente impegnativa, e la prima volta che esci dai box ti colpisce quanto forte entri in certe curve. È un circuito che mette molto alla prova anche fisicamente. Mi manca essere in azienda e vedere tutti. Ma niente può competere con la sensazione di guidare la macchina vera. Correrei ogni fine settimana, se potessi. Detto questo, avendo disputato cinque gare in sei settimane devo dire che sarà bello anche riprendere il rapporto con i ragazzi a Maranello che da parecchio tempo non vediamo. Per ora, però, sono solo entusiasta di tornare in macchina domani e vedere cosa riusciremo a fare questo weekend".



Il calendario della gara:

Venerdì 18 aprile

Prove 1 - 15:30 - 16:30

Prove 2 - 19:00 - 20:00

Sabato 19 aprile

Prove 3 - 15:30 - 16:30

Qualifiche - 19:00 - 20:00

Domenica 20 aprile

Gara - 19:00







Crediti immagine: x.com/F1/status/1912508024675267068/photo/1