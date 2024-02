Terna vede confermata la sua leadership mondiale nella sostenibilità: oltre al riconoscimento come “ESG Global Leaders”, il Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia si è distinto in altri ambiti di valutazione delle pratiche sostenibili.



Terna, sotto la guida di Giuseppina Di Foggia, conferma il riconoscimento di “Global ESG Leader”

Terna è stata inclusa nell’indice STOXX "Global ESG Leaders" per il 13esimo anno consecutivo, il primo sotto la guida dell’AD e DG Giuseppina Di Foggia. A certificare l’impegno del Gruppo è stata Qontigo, società di valutazione legata al Gruppo Deutsche Börse che ha riconosciuto inoltre i titoli di “Environmental Leaders”, “Social Leaders” e “Governance Leaders”. Tra i fattori valutati, oltre all’impegno ambientale e sociale, anche il dialogo con le comunità e le istituzioni dei territori in cui le società operano. Terna ha ottenuto risultati eccellenti in tutti gli ambiti di valutazione, confermandosi come una delle realtà italiane più virtuose in assoluto negli ambiti ESG. La società Sustainalytics ha confermato al Gruppo la sua valutazione di “Negligible risk”, a conferma della solidità finanziaria della società guidata da Giuseppina Di Foggia. Gli indici STOXX sono infatti basati proprio sui rigorosi criteri di selezione di Sustainalytics, che garantiscono la trasparenza e l’obiettività delle valutazioni attraverso sofisticati modelli di valutazione che analizzano l’operato delle aziende.



Giuseppina Di Foggia: gli altri riconoscimenti

I riconoscimenti di Qontigo e Sustainalytics non sono tuttavia gli unici che il Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia ha meritato nel 2023. Terna ha ottenuto anche la valutazione “Tripla A” espressa da parte della società di rating MSCI, ancora una volta legata all’attenzione agli aspetti ESG. La leadership di Terna nella sostenibilità è ulteriormente attestata dalla sua presenza in una serie di altri importanti indici ESG, tra cui il Dow Jones Sustainability Index, il Bloomberg Gender Equality Index, l'Euronext Vigeo, il FTSE4Good, il S&P Global 1200 ESG, il MIB ESG, l'ECPI e il GLIO/GRESB ESG Index. Sotto la guida di Giuseppina Di Foggia, Terna si prepara a confermarsi in questo 2024, sempre all’insegna dell’attenzione verso la sostenibilità.