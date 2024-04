Dopo un’attenta analisi che ha coinvolto le strutture organizzative delle quattro società del Gruppo Terna – Terna S.p.A., Terna Rete Italia S.p.A., Terna Energy Solutions S.r.l. e Terna Plus S.r.l. – l’Organismo di Certificazione IMQ ha rilasciato al gestore della rete elettrica nazionale la certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere.



Terna ottiene la certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere

Terna, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, ha recentemente ottenuto la certificazione per la parità di genere, un’ulteriore conferma del suo impegno a favore dell'equità e delle pari opportunità all'interno dell'azienda. Rilasciata dall’Organismo di Certificazione IMQ e attestante la conformità del suo Sistema di Gestione per la Parità di genere alla norma UNI/PdR 125:2022, la certificazione è arrivata a seguito di un’intensa attività di analisi che ha coinvolto le sette strutture organizzative delle quattro società del Gruppo e che ha richiesto circa 90 ore di verifiche. Quest’ultima certificazione, che fa salire a 14 i sistemi di gestione implementati e gestiti in ottica integrata da Terna, riflette l'attenzione del Gruppo alla governance dei processi e la posiziona al di sopra della media nazionale e internazionale nel settore. Il Gruppo si è posto come obiettivo quello di creare un ambiente lavorativo inclusivo nel quale le peculiarità di ogni individuo siano valorizzate. Attraverso numerose iniziative per sensibilizzare sui pregiudizi di genere, promuovere un linguaggio inclusivo e prevenire le molestie sul posto di lavoro, l’azienda promuove e protegge la diversità, contrastando ogni forma di discriminazione e incentivando il rispetto, la collaborazione e il talento.



Le politiche di welfare e le iniziative per favorire la parità di genere messe in atto da Terna

La presenza femminile all'interno di Terna è in costante aumento, con le donne che rappresentano il 23% del totale al 30 settembre 2023, ad esclusione degli operai. Un dato in crescita rispetto al poco più del 19% registrato nel 2020. Nel 2023, il 36,8% delle nuove assunzioni, sempre escludendo gli operai, è stato di donne. Il Gruppo monitora costantemente i principali indicatori di parità di genere così da garantire un equo trattamento tra i dipendenti di sesso femminile e quelli di sesso maschile, ed è stata confermata per il quinto anno consecutivo nel Gender Equality Index (GEI) di Bloomberg, un indice internazionale che valuta le performance aziendali sulla parità di genere e sull'inclusione. Inserita inoltre tra le 100 società al mondo del Gender Equality & Inclusion Index di Standard & Poor's, il quale riconosce le aziende quotate più impegnate nella promozione della parità di genere, Terna incentiva politiche e azioni di welfare volte a favorire la conciliazione vita-lavoro, la tutela della genitorialità e la condivisione delle responsabilità familiari e assistenziali. Tra le iniziative messe in atto, quella di implementare lo smart working e il co-working come alternativa alla tradizionale presenza in ufficio.