Laurea magistrale ad honorem per il CEO di Intesa Sanpaolo Carlo Messina all’Università di Padova: “Sotto la sua guida il Gruppo ha espresso un forte impegno ESG, raggiungendo un posizionamento ai vertici mondiali per l’impatto sociale e l’attenzione ai temi ambientali”.



Carlo Messina: essere più vicini a chi ha più bisogno sul territorio, la vision di Intesa Sanpaolo

Il CEO Carlo Messina, insignito dall’Università di Padova della laurea ad honorem in Economics and Finance, lo ha sottolineato anche durante la Lectio Magistralis che ha tenuto lo scorso 13 marzo presso l’ateneo: “Intesa Sanpaolo, dopo aver raggiunto una leadership europea in termini di capacità di generare reddito, ha ritenuto che fosse giusto (e oggi auspicato anche dalla gran parte degli investitori internazionali) ragionare su cosa fare per le comunità in cui opera, avendo un reale impatto, in particolare nell’ambito del Sociale”. Essere più vicini a chi ha più bisogno sul territorio, ha ricordato il CEO, è una visione che porta Intesa Sanpaolo ad avere una sintonia elettiva unica con le Fondazioni azioniste: “Il 70% dei dividendi per cassa consente alle Fondazioni di effettuare i propri interventi sul territorio”. Nel corso della Lectio Magistralis “Le prospettive economiche dell’Italia e del Veneto e il ruolo di Intesa Sanpaolo” il CEO Carlo Messina ha spiegato che è grazie ai due pilastri del nostro Paese, le imprese e le famiglie, se oggi l’Italia è il Paese meglio posizionato in Europa: “Ha fattori di forza collegati con elementi dell’economia reale, ha fondamentali fortissimi”.



Carlo Messina: Intesa Sanpaolo per il Sociale, inaugurata la sede a Brescia

Il conferimento al CEO Carlo Messina della laurea magistrale ad honorem in Economics and Finance lo si deve anche al suo ruolo nel promuovere l’impegno in ambito ESG di Intesa Sanpaolo che ha portato il Gruppo a raggiungere un posizionamento ai vertici mondiali per l’impatto sociale e l’attenzione ai temi ambientali. Lo si legge nelle motivazioni diffuse dall’ateneo: d’altronde proprio il CEO in diverse occasioni ha ricordato come Intesa Sanpaolo, motore dell’economia del Paese, senta fortemente la responsabilità di dare un reale contributo sociale alla comunità in termini di inclusione, valorizzazione dell’ambiente e della cultura, promozione dell’educazione e dell’innovazione. Non a caso ha lanciato il principale progetto di coesione sociale del Paese, per promuovere una società più equa in modo strutturale e concreto. Nei giorni scorsi è stata inaugurata a Brescia la sede di “Intesa Sanpaolo per il Sociale”, nata per favorire la diffusione della cultura del sociale e assicurare il presidio per il governo delle attività sociali svolte dal Gruppo. Fu proprio il CEO Carlo Messina ad annunciarne la nascita lo scorso novembre nel corso di un evento: oltre a gestire le relazioni istituzionali con gli attori del sociale che operano nel Paese, “Intesa Sanpaolo per il Sociale” si occupa di realizzare specifici progetti volti al rafforzamento della posizione di leadership della banca in termini di responsabilità sociale, inclusione e crescita sostenibile.