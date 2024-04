In “Diario di Volo”, Paolo Gallo, Amministratore Delegato di Italgas, offre una panoramica unica sulla trasformazione digitale nel settore energetico, con uno sguardo approfondito su come la tecnologia e la sostenibilità possano procedere di pari passo. La sua esperienza accompagna il lettore attraverso le sfide e le opportunità del mondo moderno.



Paolo Gallo, “Diario di Volo”: tra cambiamento digitale e innovazione sostenibile

In un'era dominata dalla necessità di rinnovamento e di attenzione all'ambiente, Paolo Gallo emerge come una figura di riferimento nell’ambito dell'innovazione sostenibile. Nel suo libro, “Diario di Volo”, condivide la propria visione e la sua esperienza, fungendo da mentore per chiunque cerchi di navigare il complesso panorama della trasformazione digitale. Dall’ingresso in Italgas nel 2016, la sua carriera è stata una testimonianza del potere della perseveranza e dell'innovazione. In precedenza, il manager ha maturato esperienza in numerose aziende leader del settore energetico, guidando progetti significativi e promuovendo un cambio di paradigma verso pratiche più sostenibili e tecnologicamente avanzate. La sua storia professionale è un intreccio di successi e di impegno costante verso il miglioramento e l'evoluzione.



Paolo Gallo: un viaggio attraverso il cambiamento che parte da lontano

La carriera di Paolo Gallo è un vero e proprio diario di viaggio nel tempo, attraverso il quale possiamo osservare la metamorfosi del settore energetico italiano e internazionale. "Credo nel potere dell’innovazione e sostengo la digitalizzazione della distribuzione del gas. Sono orgoglioso di far parte di un’azienda che guida lo sviluppo economico e sociale in Italia, promuovendo una crescita sostenibile da oltre 180 anni". In “Diario di Volo”, non solo si focalizza sulla sua esperienza con Italgas, ma estende la narrazione ai principi universali di leadership, sostenibilità e innovazione. Anche per andare più in là: “Le persone hanno bisogno di essere stimolate e ispirate, di ricevere feedback sul loro percorso e i traguardi raggiunti. Hanno bisogno di essere spinte fuori dalla comfort zone”, evidenzia Paolo Gallo. Infatti, il suo approccio considera il lungo termine e una visione ad ampio raggio dove nulla è lasciato in secondo piano. Indubbiamente con un occhio sempre vigile sull'impatto ambientale e sociale delle decisioni aziendali.