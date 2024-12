"Nelle prime ore di Natale, la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro le città ucraine e le infrastrutture energetiche critiche. Lo scopo di questo attacco oltraggioso era quello di tagliare al popolo ucraino l'accesso al riscaldamento e all'elettricità durante l'inverno e di mettere a repentaglio la sicurezza della sua rete [energetica]. Voglio essere chiaro: il popolo ucraino merita di vivere in pace e sicurezza, e gli Stati Uniti e la comunità internazionale devono continuare a sostenere l'Ucraina finché non trionferà sull'aggressione della Russia. Negli ultimi mesi, gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina centinaia di missili di difesa aerea e altri sono in arrivo. Ho ordinato al Dipartimento della Difesa di continuare la sua ondata di consegne di armi all'Ucraina e gli Stati Uniti continueranno a lavorare instancabilmente per rafforzare la posizione dell'Ucraina nella sua difesa contro le forze russe".

Questa dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stata diffusa ieri, il giorno di Natale.

Lo stesso giorno in cui il genocidario esercito del genocidario Stato ebraico di Israele ha continuato a massacrare civili palestinesi a Gaza... con le armi e le bombe premurosamente fornitegli dagli Stati Uniti, dall'attuale amministrazione degli Stati Uniti, dall'attuale presidente degli Stati Uniti... Joe Biden.

Lo stesso Joe Biden che pretende pace e sicurezza per gli ucraini, mentre allo stesso tempo fornisce armi e munizioni per uccidere oltre 45mila palestinesi e ferirne quasi 110mila. Lo stesso Joe Biden che consente alle Forze di Difesa Israeliane di far crepare di inedia e freddo i palestinesi che ancora non ha "assassinato" con le sue bombe. Lo stesso Joe Biden che continua a permettere a Israele di uccidere i bambini palestinesi, neonati compresi, oltre alle madri incinte.

Questo è Joe Biden, colui che guida una nazione che dei cretini pretendono di etichettare come esempio di democrazia. Un presidente in scadenza di mandato che sarà sostituito da un nuovo presidente che, oltre ad essere un delinquente (riconosciuto ufficialmente tale con sentenza di un tribunale americano), è pure un nazifascista che promuove una visione di Stato che farebbe commuovere e applaudire di gioia Hitler e Mussolini.

Alla fine del 2023, un sondaggio fatto da un istituto di ricerca ucraino ci ha rivelato che il popolo ucraino, in maggioranza, sosteneva e giustificava il genocidio messo in atto da Israele a Gaza, come guerra di difesa.

Qualcuno ricordi a Biden di spiegarci perché dovremmo indignarci per quanto fanno i russi in Ucraina e dovremmo invece applaudire quanto fanno gli ebrei israeliani a Gaza. Qualcuno ricordi a Trump di fornirci la stessa spiegazione. Qualcuno lo ricordi anche a Starmer, a Macron, a Scholz... e a Meloni.

Siamo in attesa di capirlo.