Tre su tre per il Monza, all'esordio in Serie A. Si parla di sconfitte, naturalmente... e quella subita oggi nella gara che ha aperto la 3.a giornata di Serie A è arrivata per opera dell'Udinese che, dopo una sconfitta ed un pareggio, oggi ha trovato la prima vittoria in campionato, anche giocando in trasferta.

La prima rete è del Monza, che va a segno al 32' con Colpani che mette in rete da dentro l’area un assist di Caprari. Quattro minuto dopo l’Udinese trova subito il pari con Beto, alla prima marcatura stagionale - alla prima da titolare - grazie a un grande assist di Becao. Il gol vittoria dell'Udinese arriva al 77' con Udogie che finalizza un bel triangolo con Nestorovski, subentrato in precedenza insieme a Success al posto di Beto e Deulofeu.

Sterile la reazione del Monza, mentre all'Udinese viene annullato un gol a Pereyra per posizione di fuorigioco. Finisce così 2-1 per i friulani che in classifica salgono a 4 punti, mentre il Monza rimane a 0 con 2 gol realizzati ed 8 subiti.

Queste la parole di Stroppa, allenatore del Monza, a fine partita:

"Ci sono molti rimpianti. Era una partita che avremmo potuto tranquillamente vincere, per le occasioni che abbiamo sviluppato. I due gol che abbiamo preso, e che sono simili, sono venuti entrambi da degli uno-due; erano evitabilissimi.La mia situazione? Sento di avere tempo a disposizione; la squadra è ancora in costruzione, ha bisogno ancora di qualcosa, posso solo rispondere così a questa domanda.Bisogna migliorare nell'attenzione e nella determinazione nel fare le cose: non si può prendere gol così, a difesa schierata. Sicuramente è una partita assolutamente positiva rispetto alle precedenti: mi piacerebbe però che mostrasse più entusiasmo nel gioco, visto che ha dimostrato di valere assolutamente la categoria. Abbiamo fatto bene, la squadra così mi piace: e c'erano delle assenze; bisogna lavorare a testa bassa, senza guardare la classifica".





