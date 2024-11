Torino-Monza 1-1

Primo Tempo: Torino e Monza, in un primo tempo giocato in un silenzio quasi irreale per lo sciopero del tifo della curva granata, si sono barcamenate tra la voglia di segnare e la paura di subire. Nel sostanziale equilibrio che ne è venuto fuori, gli ospiti hanno creato qualcosa in più. Soprattutto nei primi minuti quando Maldini e Pedro Pereira, tra i più pericolosi dei suoi, hanno avuto ottime chance. Poi i padroni di casa pian piano hanno avanzato il proprio baricentro, costruito qualche opportunità con Coco e Pedersen, ma la difesa brianzola ha retto senza grossi affanni.

Secondo Tempo: L'equilibrio del primo tempo non si è interrotto nemmeno nella ripresa e alla fine per Torino e Monza arriva un punto a testa. Solo il tempo dirà quanto il risultato di oggi sarà stato utile. Di certo nella ripresa la squadra granata ci ha provato di più degli ospiti. Nonostante le contestazioni dei tifosi, era arrivato anche il vantaggio con il colpo di testa di Masina su corner. Quattro minuti dopo, il Monza trova un gol fotocopia con Djuric. Nel finale l'ingresso di Njie vivacizza l'attacco del Torino, che però trova le parate di Turati in un paio di occasioni.



Como-Fiorentina 0-2

Primo Tempo: Il primo tempo tra Como e Fiorentina è deciso da un gol di Yacine Adli arrivato al 20' al termine di un'azione ben elaborata degli ospiti con Beltran in versione assist man, l'argentino di sponda serve il centrocampista viola che con il destro dal limite dell'area batte un Audero non esente da colpe. I padroni di casa tentano di agguantare il pareggio ma la produzione offensiva è scarsa, merito anche degli avversari molto ordinati davanti a De Gea. Due conclusioni di P. Cutrone ben disinnescate da Comuzzo e Ranieri, entrambe le occasioni create da Nico Paz, migliore in campo tra i suoi nei primi quarantacinque minuti. Secondo tempo tutto da vivere al Sinigaglia con il risultato in bilico.

Secondo Tempo: Commento La Fiorentina non si ferma più, batte il Como e conquista la settima vittoria consecutiva in campionato. Al Sinigaglia termina 0-2, le reti di Adli e Kean decidono il match. Nel primo tempo partita bloccata, l'equilibrio viene spezzato da un'azione ben elaborata tra Bove e Beltran, l'argentino di sponda offre ad Adli la possibilità di calciare, il centrocampista francese con il destro dal limite dell'area di rigore batte Audero al 20'. La reazione dei padroni di casa c'è ma soltanto nel possesso palla poiché non riescono a creare occasioni da gol degne di nota. Nella ripresa partono bene gli uomini di Fabregas grazie agli spunti di Nico Paz e di capitan Cutrone. Solo un super intervento di De Gea evita il gol del pareggio, il portiere spagnolo neutralizza, in una sola azione, il doppio tentativo di Goldaniga e il tiro di Barba da posizione ravvicinata. Nel momento migliore del Como arriva però il raddoppio viola con Kean. L'attaccante firma il suo nono gol in questa Serie A raccogliendo l'assist prezioso di Sottil, da pochi metri colpisce con il mancino e batte Audero. Nel finale serie di cambi da una parte e dall'altra, ma il punteggio resta 0-2 fino al triplice fischio.