Primo tempo non spettacolare tra Monza e Lazio, ma gli ospiti hanno per il momento dimostrato il loro buon stato di forma e la voglia di agganciare la testa della classifica. Poche le vere occasioni da gol.

Il Monza poteva fare meglio in un paio di circostanze con Dany Mota e Maldini, mentre la Lazio si è resa pericolosa con Tavares e il palo di Zaccagni. Proprio il numero 10 biancoceleste ha poi trovato la via del gol con un preciso destro dal limite dell'area, ripetendo stavolta con successo il tiro di poco prima che aveva preso il legno a Turati battuto.

Nel secondo tempo la Lazio si rende pericolosa solo nel finale, pensando soprattutto a gestire il risultato. Il Monza preme per quasi tutta la ripresa, ma manca nelle conclusioni.

L'unico a non mollare sembra essere Dany Mota, mentre Maldini, nuovamente convocato in Nazionale, incappa in una serata storta.

La Lazio con i tre punti conquistati oggi raggiunge in testa alla classifica - a quota 25 - Napoli, che sta per giocare a San Siro contro l'Inter, Fiorentina e Atalanta.