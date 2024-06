Sovranamente riconosciuto come uno dei migliori ristoranti di pesce del Territorio, Casa al Traghetto (Località Baiana), così viene descritta dalla Accademia Italiana della Cucina:

"Suggestivo locale situato ai margini della bassa pianura friulana, inserito in una tenuta agricola e affacciato sul fiume Aussa, vicino allo sbocco sulla Laguna di Marano. Ex casa di caccia della famiglia Ferruzzi, un tempo proprietaria delle campagne circostanti, venne trasformato in ristorante nel 1998 ….. Raggiungibile anche in barca con un comodo approdo, propone solo pesce locale, crudo o cucinato con estrema semplicità, con una buona scelta di vini del territorio. In stagione, la cucina arricchisce il menu con la cacciagione. Serate a tema e degustazioni di vini e Champagne, in giardino durante la stagione estiva".

I giornalisti e i comunicatori di Borghi d’Europa hanno inserito il ristorante nel Percorso Internazionale Aquositas, Le Vie d’Acqua, dopo una sosta gustosa con Renzo Lupatin, giornalista, presidente del Comitato Borghi e Città di Fondazione.

"Abbiamo degustato pesce freschissimo, lavorato con semplicità e, soprattutto, rispettato nelle sue caratteristiche fondamentali. In particolare ci ha entusiasmato la sogliola".

Irene ha proposto il Friulano di Mauro Drius di Cormons per accompagnare la degustazione.

"Il colore è giallo paglierino – osserva Renzo Lupatin -, con riflessi verdognoli. Il profumo ricorda la tipicità del vino con note di frutta secca, mela golden e fiori di acacia. Al palato si presenta persistente, avvolgente ed armonico, con una nota gradevolmente amarognola e leggero sentore di mandorla".

Il Sindaco e il Vice Sindaco di Torviscosa hanno partecipato all’incontro, condividendo una vivace intervista sulla storia del Territorio.

Borghi d’Europa promuove un circuito nazionale di borghi e territori (Aquositas, Le Vie d’Acqua), profondamente segnati nella storia e nell’ambiente dalla presenza di un elemento comune: l’acqua.

Il circuito organizza e promuove dei percorsi internazionali d’informazione per mettere a confronto idee, iniziative, progetti,capaci di seguire il filo logico della valorizzazione rispettosa degli equilibri sociali, culturali ed ambientali dei territori di riferimento.

I territori scelti : Borghi di lago: Carinzia (Austria) ,Verbano (Piemonte), Canton Ticino; i Borghi di mare : Riviera Romagnola (Comacchio), Istria slovena (Isola), Istria croata (Cittanova), Fossacesia (Chieti-Abruzzo), la Laguna di Marano (Friuli Venezia Giulia – Baiana-Torviscosa); i Borghi di fiume : la Piave (Veneto), Il Natisone (Valli del Natisone), il Canton Ticino e la Valposchiavo, il Fiume Stella (Friuli Venezia Giulia), Sillian (Ost Tirol, fiume Drava), il Delta del Po (Porto Tolle).