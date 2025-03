La prima edizione del progetto B’Art - Bassano Residenze d’Artista, promosso dalla rete di impresa La Torre, in partenariato con il Comune di Bassano in Teverina e finanziato nell’ambito dell’Avviso Pubblico della Regione Lazio per il finanziamento dei programmi relativi alle Reti di Imprese tra Attività Economiche Determinazione n. G03455 del 23/03/2022, ha voluto selezionare giovani artisti per trascorrere una settimana immersi nella suggestiva atmosfera del borgo, dedicandosi alla creatività.

La rete La Torre e il comune di Bassano in Teverina sostengono B’Art nell’intento di proiettare il territorio in una dimensione che avvicini le nuove generazioni di artisti a un luogo ricco di fascino e cultura. Ulteriore arricchimento saranno le opere realizzate durante la residenza che diventeranno parte integrante del tessuto urbano e paesaggistico di Bassano, unendo il passato ricco di storia e il mistero del borgo con il presente e il futuro dell’arte contemporanea.

L’organizzazione dell’evento è affidata alla società Lil Films impegnata nell’obiettivo comune della diffusione della cultura attraverso qualsiasi tipo di linguaggio. “Fare rete non solo per crescere, ma per crescere insieme” è il leitmotiv che ha ispirato la Rete d’Impresa “La Torre” di Bassano in Teverina, stupendo borgo della Tuscia, già frequentato in epoca etrusca, come attestano tratti di fortificazioni in opera quadrata conservatisi sotto le murature antiche e una necropoli di tombe a camera, a promuovere il progetto “B’Art-Residenza d’Artista”.

Il progetto, presentato ufficialmente il 17 marzo 2025, presso la Sala dei Matrimoni del Comune, si concluderà il 22 marzo. Durante tale lasso di tempo, i nove giovani artisti emergenti selezionati, ospitati nel suggestivo borgo medievale, potranno immergersi nella realtà paesaggistica locale, traendo ispirazione per la creazione di opere site-specific che entreranno a far parte del tessuto urbano del luogo. Con questa iniziativa il borgo di Bassano in Teverina potrà proiettarsi in una dimensione contemporanea, unendo tradizione e innovazione artistica.

Attraverso il coinvolgimento di questi giovani talenti, l’iniziativa intende creare un ponte tra il passato ricco di storia del borgo e il futuro dell’arte contemporanea. Si tratta di un’occasione imperdibile di valorizzazione del patrimonio culturale locale e di incontro tra artisti e territorio.