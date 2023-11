Sul circuito di Yas Marina, nelle qualifiche del GP di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale di Formula 1 per la stagione 2023, Max Verstappen (Red Bull) è stato il più veloce conquistando la pole con il tempo di 1:23.445. Domenica, avrà al suo fianco la Ferrari di Charles Leclerc, più lento di 1,5 decimi.

Al primo tentativo in Q3, il monegasco ha usato un set di gomme soft usate in precedenza in Q1, facendo segnare comunque l'ottavo tempo. Al secondo tentativo, con soft nuove, Leclerc si è reso protagonista di una prova sorprendente, annullando parzialmente la deludente prestazione di Sainz che è stato eliminato in Q1 con il 16° tempo. Ferrari e Mercedes sono in lotta per il posto d'onore nel mondiale costruttori.

"Onestamente, considerato il weekend, non mi aspettavo per nulla questo risultato", ha dichiarato Leclerc nel dopo qualifiche. "Sapevo che dovevo mettere tutto insieme nell'ultimo giro. All'ultima curva siamo scivolati un po' troppo, ma so che è successo a tutti. Sono contento. Nel Q1 e nel Q2 temevo di non farcela, alla fine invece siamo arrivati in prima fila.Per qualche motivo la nostra macchina con le gomme usate fatica di più, non avevo tante speranze... ma con le gomme nuove tutto prende vita. L'obiettivo è battere la Mercedes nel Campionato Costruttori, per questo motivo spero che Carlos parta bene. Arrivare secondi è l'unica cosa che conta per me in questo weekend".

Questo il giudizio del Team Principal della scuderia di Maranello, Frederic Vasseur:

"All'inizio di quest'anno abbiamo compreso che il progetto non fosse competitivo. I dati al simulatore ci avevano detto questo, però la squadra ha saputo reagire e lavorare per risollevarsi dalla difficile condizione in cui era. Charles ha saputo reagire molto bene alle difficoltà e credo che la vittoria di Sainz lo abbia motivato ulteriormente. Un aspetto fondamentale che ci può aiutare anche nell'ottica dello sviluppo futuro della macchina.Pensando a domani, cercheremo di arrivare davanti alle Mercedes per arrivare secondi nel Campionato Costruttori e per il 2024 stiamo lavorando per avere in pista una macchina competitiva. Red Bull è il riferimento e il target è quello".

Per quanto riguarda le altre posizioni in griglia, questa l'elenco degli altri piloti in top10:

Oscar Piastri (McLaren), George Russell (Mercedes), Pierre Gasly (AlphaTauri), Alexander Albon (Williams), Lando Norris (McLaren), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Sergio Perez (Red Bull), Nico Hulkenberg (Haas). Undicesimo tempo per l'altra Mercedes di Lewis Hamilton.

Domenica, il Gran Premio di Abu Dhabi prenderà il via alle ore 14:00.