Charles Leclerc: “Ci sono moltissime attività da seguire trattandosi della mia gara casalinga e ieri sera abbiamo avuto anche la proiezione in anteprima del film ispirato alla Formula 1. Credo sia un ottimo prodotto che permetterà di avvicinare ancora più persone al nostro mondo – ha affermato – e non vedo l’ora che tutti lo possano andare a vedere al cinema per vedere come viene recepito dal pubblico di massa”.

Motivazione altissima. Charles ha poi parlato delle aspettative per il weekend: “Chiaramente sappiamo quali sono stati fin qui i punti deboli della nostra vettura, però siamo anche consapevoli che quella di Monaco è una corsa unica. Io sono sempre super motivato, non vedo l’ora di scendere in pista e di vedere il nostro livello di competitività. Qui la qualifica ha una importanza fondamentale e spero di poterci mettere del mio – ha concluso – come spesso mi è riuscito di fare sui circuiti cittadini. È già successo nel 2021 di fare meglio delle aspettative, speriamo che la storia si ripeta anche sabato”.

Ayrton nel cuore. Se si parla del circuito di Monaco è difficile non parlare anche del re di Monte Carlo, Ayrton Senna. E pure Charles ha voluto rendere omaggio a questo straordinario pilota: “Ho visto e rivisto le immagini di lui al volante nelle strade del Principato e devo dire che sono sempre di grande ispirazione per me. Inoltre il mito Senna mi porta subito al pensiero di mio padre che con Ayrton ebbe anche modo di condividere la pista in Formula 3. Non ho mai nascosto il fatto che, nonostante non lo abbia mai visto dal vivo, lui sia uno dei miei punti di riferimento ed è bello che ci siano, anche a distanza di anni, così tante persone che lo portano nel cuore”, ha concluso.





Lewis Hamilton: "Siamo più determinati che mai a costruire sul buono che abbiamo visto a Imola,” ha detto il sette volte campione del mondo. “Il sabato non è andato come speravamo, ma è stato incoraggiante riuscire a rimontare e chiudere appena fuori dal podio. Detto questo, non è ancora il livello a cui vogliamo essere – e non è quello che i nostri tifosi si aspettano da noi. Ma anche nei momenti difficili, il loro supporto è stato incredibile. Sono speciali, e meritano qualcosa di speciale da parte nostra".

Una spinta in più. Hamilton ha descritto il fine settimana di Imola come una spinta motivazionale per tutta la squadra:“Gli ingegneri non hanno smesso di lavorare nemmeno un attimo,” ha rivelato. “La sera della gara sono tornati a Maranello, e già la mattina dopo erano in fabbrica, al simulatore, a lavorare a pieno ritmo per preparare Monaco – in particolare la qualifica. Non vedo l’ora di scendere in pista per provare le regolazioni che abbiamo messo a punto.”

Tra schermo e pista. Il pilota britannico ha parlato anche del film ispirato alla Formula 1, di cui è produttore esecutivo. Ieri sera, il film è stato proiettato in anteprima per i piloti e i membri dei team:“Sono davvero orgoglioso del lavoro che è stato fatto,” ha detto Lewis. “È stato un onore lavorare con Joe Kosinski e Jerry Bruckheimer. Io l’ho già visto diverse volte, quindi ieri ero soprattutto interessato alle reazioni in sala, in particolare a quelle degli altri piloti. Ricevere i loro feedback positivi è stato molto bello. Non vedo l’ora che tutti possano vederlo al cinema.





Crediti immagine: x.com/ScuderiaFerrari/status/1925469398850032099/photo/4