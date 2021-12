È finita 3-2 per l'Atalanta la sfida contro il Napoli allo stadio Maradona. È l’Atalanta ad andare per prima in vantaggio al 7’ con Zapata che serve Malinovskyi al limite dell'area che di sinistro batte Ospina con un tiro sotto l’incrocio.

Il Napoli pareggia al 40', grazie ad una incursione di Malcuit sulla destra che serve Mertens che a sua volta trova Zielinski il cui primo tiro viene respinto da Palomino, ma il polacco trova la rete dell'1-1 sulla successiva ribattuta.



Dopo 2 minuti della ripresa il Napoli passa in vantaggio. È ancora Malcuit sulla destra a lanciare Mertens che stavolta vfa tutto da solo, infila Musso e porta il Napoli sul 2-1, segnando il quinto gol in quattro gare.

La strada per il Napoli sembra spianata ma l'Atalanta a metà ripresa ribalta il risultato. Al 21' Demiral supera Ospina con un diagonale secco dalla destra e 5 minuti Freuler, innescato da Ilicic, si inventa un eurogol da attaccante pure, nonostante sia un ottimo difensore centrale. È il gol del definitivo 3-2.

Il Napoli non si dà pervinto e nel recupero Petagna ha l'occasione per pareggiare, ma non la sfrutta. La classifica, dopo le vittorie di oggi di entrambe milanesi, vede le prime quattro squadre raccolte in 4 punti, dai 38 del Milan ai 34 dell'Atalanta.



Crediti immagine: twitter.com/atalanta_bc