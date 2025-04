Un singolo tra rap e afropop che racconta le difficoltà di un amore segnato dalla sfiducia

Dal 21 marzo "Hotel", il nuovo singolo di Teoz feat. DESHOLAR, è disponibile sulle principali piattaforme digitali e in promozione nelle radio italiane. Il brano, scritto da Matteo Carcano, Adeshola Ogunleye e Gualtiero Ciurleo, è edito da Nuova Storia Music e prodotto da Walter Deep.

"Hotel" è un viaggio tra le emozioni di un amore complicato e segnato dalla perdita di fiducia. Due artisti di nazionalità diverse si incontrano su una base afro e raccontano, in italiano e inglese, la sensazione di un legame ormai irrecuperabile. La loro voce si alterna tra strofe rappate e melodiche, con un ritornello incalzante che lascia un segno indelebile nell’ascoltatore. Il brano è un perfetto equilibrio tra malinconia e coinvolgimento: da un lato la nostalgia per un amore sfumato, dall’altro un’energia ritmica che lo rende ideale per momenti condivisi o per lasciarsi trasportare nei propri pensieri. "Hotel" è una canzone che non si limita a raccontare la fine di un amore, ma invita a trarne un insegnamento, trasformando il dolore in crescita.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/album/55YRTKH3qS5MlQeHsESO9t?si=60yv1PV0Rh-Y0_o71ZnpjA

Matteo Carcano, in arte Teoz, è un artista nato a Varese nel 2001. Fin dalle scuole medie ha trovato nella scrittura musicale il modo più autentico per esprimersi, trasformando emozioni e pensieri in versi incisivi. Dopo aver partecipato a numerosi contest di freestyle, ha affinato il suo stile, unendo la profondità dei testi a ritornelli melodici e coinvolgenti. Le sue canzoni si distinguono per la capacità di evocare immagini potenti e di toccare le corde più intime dell’animo umano, affrontando senza paura le fragilità e le contraddizioni della vita. Con il tempo, Teoz ha costruito un’identità artistica unica, collaborando con diversi produttori e creando un sound riconoscibile, che lo sta portando a emergere nel panorama musicale italiano. "Hotel" rappresenta un passo importante nel percorso dell’artista, confermando la sua evoluzione e la volontà di esplorare nuove sonorità. Il singolo è il risultato di un lavoro condiviso con un team affiatato, pronto a portare la musica di Teoz sempre più lontano. Il viaggio è appena iniziato.

Instagram: https://www.instagram.com/teooz_clean?igsh=NHY2YThwemwxM3A1

YouTube: https://youtube.com/@teozvevo?si=j0_ehLcyTRCWz7vZ