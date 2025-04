Fare l’amore è il nuovo singolo di Manuè, un brano che descrive una relazione tossica, un “tira e molla senza fine”.

Per quanto la situazione risulti essere insignificante per il mondo che si rigenera continuamente (polvere sei, polvere sarai) -spiega l’artista- l’assenza di certezze diventa pesante e da un lato lascia spazio al desiderio che l’amore possa realizzarsi in una relazione (fare l’amore con te), dall’altro alla disillusione e la realizzazione che questa opzione non è possibile (scrivere pagine senza te).

La canzone, scritta da Manuel Santillo e Daniel Riggione (produzione Alex D’Errico) è disponibile nelle principali piattaforme digitali per l’etichetta discografica Lab Music Records (distribuita Altafonte).

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=m-LstdEY0mo

Manuè è un cantautore di Caserta, classe 2002. Sceglie come nome d'arte il nomignolo con cui la nonna l'ha sempre chiamato sin da bambino, dato il grande affetto che nutre nei suoi confronti. Sin dall'età di 8 anni si avvicina alla musica, prima imparando a suonare il sassofono e diventando membro della banda del suo paese, poi iniziando a prendere lezioni di canto. La scrittura l'ha sempre appassionato, ma il connubio con la musica arriva intorno ai 17 anni: è proprio la musica a rendergli più semplice esprimere e sentire quelle sensazioni e quelle emozioni che altrimenti resterebbero inespresse.

Link Instagram: https://www.instagram.com/its_manue__/

Link TikTok: https://www.tiktok.com/@_sonomanue?lang=it-IT

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/2EOJJxTXi01x7ARoO2s1bn