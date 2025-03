Dal 14 marzo in promozione nazionale il brano che unisce anima, amore e cuore.

"Suena" è il nuovo singolo di Timo, un viaggio musicale che fonde sonorità italo-latine in un ritmo trascinante, nato per far ballare e sognare. Dopo l'uscita ufficiale il 2 marzo, il brano entra ora in promozione nazionale nelle radio dal 14 marzo, pronto a conquistare il pubblico con la sua energia contagiosa. L'arrangiamento di "Suena" è un'esplosione di suoni e colori latini, con chitarre, maracas e fiati che accompagnano un ritmo travolgente. La canzone strizza l'occhio alle sonorità spagnole con un'introduzione gitana e un beat che richiama i balli latini, impreziosito da applausi che scandiscono il tempo e rendono l'atmosfera perfetta per danzare sotto il sole o le stelle.

Il brano nasce nel 2022, quasi per caso, mentre Timo ascoltava i Buena Vista Social Club in auto. Un ritornello immediato e martellante, "Suena mi alma, suena mi amor, suena mi corazon", che diventa il cuore pulsante di una canzone che celebra le tre grandi forze che muovono il mondo: l'anima, l'amore e il cuore. Un "Tango Tricolore", come lo definisce lo stesso artista, che riflette sul potere unificante della musica, sulla mancanza di un nuovo "manifesto" musicale capace di mettere tutti d'accordo, come un tempo accadeva con Battisti e Mina.

Timo, all'anagrafe Davide Timo, nasce artisticamente nel post-pandemia, dopo anni di scrittura e musica vissuti in punta di piedi. Cresciuto in Salento, si fa notare nei contest locali fino a incontrare il produttore Alberto Costantini, con cui inizia a dare forma ai suoi brani. "Suena" è il primo singolo pubblicato, brano con cui ha conquistato le semifinali del San Marino Song Contest e attirato l'attenzione di Cristiano Malgioglio, che lo ha definito "sua figlia musicale". Con il suo stile fresco e appassionato, Timo si affaccia al panorama musicale con un messaggio chiaro: la musica è espressione, emozione, un ponte tra le persone. "Suena" è solo l'inizio di un percorso in continua evoluzione.

