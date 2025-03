Un brano energico che racconta la voglia di emergere e collaborare con i grandi della musica

"Feat" è il nuovo singolo di TheRhyme, un pezzo travolgente che celebra il sogno di ogni artista emergente: lavorare con i grandi nomi della scena musicale. Uscito il 25 gennaio, il brano entra ora in promozione nazionale dal 14 marzo, pronto a far cantare e ballare con il suo ritmo coinvolgente e la sua melodia solare. La canzone è un'esplosione di energia e positività, un vero e proprio inno alla determinazione e alla voglia di realizzare i propri obiettivi. TheRhyme cita artisti come Sfera Ebbasta, Jovanotti ed Emis Killa, immaginando un futuro in cui il suo nome possa essere accostato a quello dei più grandi. Il testo racconta il desiderio di uscire dalla monotonia quotidiana per raggiungere il successo, senza perdere l'entusiasmo e la speranza.

https://open.spotify.com/intl-it/track/6rqftLN2bdjDdggQXZAnhl?si=bca05dd761e44180

TheRhyme, nome d'arte di Luca Mencaroni, si affaccia al mondo della musica con autenticità e passione. Il suo percorso artistico nasce quasi per caso, grazie al sostegno dei colleghi di lavoro che lo hanno incoraggiato a pubblicare il suo primo singolo. La sua scrittura affonda le radici nella poesia, scoperta negli anni delle superiori e poi trasformata in canzoni che puntano a emozionare e lasciare un segno. Con "Feat", TheRhyme offre un pezzo capace di trasmettere ambizione e determinazione, spingendo chi lo ascolta a credere nei propri sogni. Un brano che racconta il desiderio di arrivare in alto, con il sorriso e la musica come compagni di viaggio.

YouTube: https://youtube.com/@therhyme93?si=s2kqaWmW6GArrjxT

Instagram: https://www.instagram.com/therhyme_official?igsh=YmlkNWt0dGhnMG42