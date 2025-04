Oltre il Karma è una canzone-viaggio-astrale, che allude ad uno stato di grazia oltre il dolore e la sofferenza. L’atmosfera psichedelico-elettronica accompagna un testo ispirato che racconta di metempsicosi e vite precedenti, di un albero gigantesco ben piantato a terra ma proteso verso il cielo, che abbandona le foglie morte per poi rifiorire e reincarnarsi in altra forma. Ancora una volta, Roberta Giallo, cantautrice mutante, sperimenta e rompe i confini tra i generi ribaltando le carte, per trasportarci nell’oltre, in luoghi onirici poco frequentati, dove per ritrovarsi è necessario perdersi.

Roberta Giallo: “Quando ho ascoltato il brano strumentale di Massimo ero a casa, sul divano, in penombra, e quella musica mi ha immediatamente ispirata, catapultandomi altrove. Ricordo di aver avuto la percezione di essere a tratti un corpo luminoso fluttuante tra gli astri; a tratti qualcosa di ben piantato a terra, con radici profonde: un gigantesco albero-lucente millenario, proteso verso un cielo a sua volta luminoso e con stelle psichedeliche.

Mentre continuavo a fluttuare e a percepirmi in questa doppia essenza radicata e fluttuante, invasa da una sensazione di benessere ho provato a cantarci sopra un testo, venuto fuori di getto, molto ispirato, proprio come la melodia che si faceva spazio. E così è venuta al mondo “oltre il Karma”, una canzone-viaggio-astrale… che allude ad uno stato di grazia oltre il dolore e la sofferenza. Spesso mi piace immaginare chi io possa essere stata prima di approdare qui: quel giorno ho sentito di essere stata una specie di albero della vita: ho sognato? chissà poi com’è andata, chissà poi com’è che andrà…”

Massimo Forapani: “Compongo musica dall'adolescenza e tra i tanti brani realizzati negli anni, questo in oggetto è nato durante il periodo di isolamento COVID, che tutti ci ricordiamo. Il desiderio di libertà mi è stato di ispirazione ed anche per questo motivo questo brano non segue gli schemi classici di una canzone: inizia e prosegue "libero", così l'ho lasciato, come una foto di quel periodo. Poi, ho conosciuto Roberta Giallo, il suo modo di cantare e di suonare, nonché di comporre, mi ha affascinato, finché un giorno mi è tornata in mente quella che al tempo era “solo una base”… gliel’ho inviata chiedendole se le piacesse e se volesse provare a realizzarci un testo e una melodia sopra, per me sarebbe stato un grande onore. Lei gentilmente ha accettato e così è nata "Oltre il Karma". Grazie Roberta!”

Label Copy / Credits

Testo: Roberta Giallo

Musica: Massimo Forapani, Roberta Giallo

Arrangiamenti / Produzione musicale:

Massimo Forapani

Voce: Roberta Giallo

Voice design & Chorus: Roberta Giallo

Voice Recording Session: Fonoprint Studio

Sound Design, Mix & Master: Gianluca Gadda / Red Pill Studio Bologna

Label: independent, Roberta Giallo / Yellow Music

Foto by Valerio Mengoli

LINK AL BRANO: https://robertagiallo.hearnow.com/

