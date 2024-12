Ha avuto luogo venerdì 13 alla Home of FIFA di Zurigo (Svizzera) il sorteggio per la fase a gironi delle qualificazioni UEFA per appordare alle fasi finali della Coppa del Mondo FIFA 2026, che si disputerà in USA, Messico e Canada.

Nel sorteggio odierno cui hanno contribuito campioni del recente passato come Ariane Hingst, Fernando Llorente, Gianluca Zambrotta, Rachel Yankey e Robert Pirès, sono stati stabiliti i 12 gironi in cui le 54 nazioni partecipanti sono state divise per sfidarsi nel percorso che porterà 16 di queste al prossimo Mondiale.

Chi vincerà il proprio girone si assicurerà il pass diretto per il Mondiale. Gli ultimi quattro posti disponibili verranno assegnati attraverso i play off che coinvolgeranno le 12 nazionali giunte seconde nei rispettivi gironi e le quattro vincitrici dei gironi della UEFA Nations League 2024-25 meglio classificate che non si sono qualificate direttamente per la Coppa del Mondo FIFA come vincitrici dei gironi né sono già entrate negli spareggi come seconde classificate dei gironi.

La fase a gironi delle qualificazioni UEFA inizierà a marzo 2025 e si concluderà a novembre 2025. I quattro posti rimanenti saranno poi decisi a partire da marzo 2026.



Con chi giocherà l'Italia? Due le possibilità.

Nel caso si aggiudichi il quarto di finale della Nations League battendo la Germania, gli azzurri faranno parte del

Gruppo A

-

Slovacchia

Irlanda del Nord

Lussemburgo

Invece, in caso di sconfitta (in quel caso nel Gruppo A finirebbe la Germania), l'Italia farà parte del

Gruppo I

-

Norvegia

Israele

Estonia

Moldova



Questi gli accoppiamenti negli altri gironi: