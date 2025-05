Un nuovo singolo tra blues, pop e fragilità emotiva fuori il 9 maggio in radio e su tutti gli store digitali

Esce il 9 maggio “Non è possibile”, il nuovo singolo del cantautore e maestro Paolo Carone, che torna a raccontare l’animo umano con uno stile inconfondibile, in equilibrio tra scrittura tagliente e musicalità ricercata. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in promozione radiofonica nazionale. “Non è possibile” è il racconto lucido e struggente di un uomo diviso tra attrazione e disincanto, rapito dalla bellezza di una donna che non può e non dovrebbe, amare. Una narrazione diretta, viscerale, che indaga la contraddizione tra ciò che si sa e ciò che si desidera, tra coscienza e istinto.

“È il punto di vista di chi continua a sbagliare, anche sapendolo”, racconta Carone. “Un uomo fragile, forse più umano che mai”.

Il brano fonde armonie blues a un impianto pop moderno, con la cassa 808 che scandisce il ritmo e una linea di basso che diventa protagonista dell’arrangiamento, restituendo tensione e sensualità. Un equilibrio perfetto tra tradizione e contemporaneità, che fa emergere la firma stilistica dell’autore pugliese.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/album/6qJwz83jP2BLadT8uuhzjm?si=T9fWdoDbTsulI6mH6pUoEQ

Paolo Carone, classe 1981, è un compositore polistrumentista e maestro di pianoforte. Fondatore della scuola “Palco®”, ha all’attivo un repertorio di oltre 120 brani e una carriera costruita sulla coerenza artistica e sull’attenzione alla formazione. Dopo il successo di “Good Boy”, “Close to me” e “Far Away”, con “Non è possibile” prosegue la sua ricerca personale, musicale e narrativa.

“Scrivere canzoni è il mio modo di affrontare i dubbi, le debolezze, i desideri che tutti abbiamo. Non sono mai stato interessato alla perfezione: preferisco l’onestà”, aggiunge l’artista.

Il singolo anticipa nuove uscite previste per l’autunno e conferma la vocazione cantautorale di Paolo Carone: dare voce a storie complesse con un linguaggio accessibile, diretto, intimo.





Instagram: https://www.instagram.com/paolocarone1981?igsh=dGk3Y3p1cG5hYWVw

YouTube: https://youtube.com/@paolocarone?si=YOJzeZoB04NctqtK

Facebook: https://www.facebook.com/share/1AFQgeEXjz/?mibextid=wwXIfr