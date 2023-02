La Ferrari ha presentato la nuova SF-23, una vettura dal design simile a quella dello scorso anno, dimostrando così che la scuderia ha deciso di concentrarsi più sull'aggiornamento della monoposto piuttosto che ridisegnarla in maniera importante.

In fondo nel 202 la Ferrari ha ottenuto 11 pole, due in più rispetto alla Red Bull vincitrice del campionato.

La scorsa stagione la vettura era veloce, ma aveva problemi di affidabilità del motore. Durante l'inverno, il team ha lavorato per rendere la power unit più affidabile e adesso il motore dovrebbe poter essere gestito in maniera più aggressivo, come nella prima parte della scorsa stagione, senza il timore che i suoi piloti si fermino a bordo pista.

Sarà sufficiente per lottare per il mondiale?

Queste le parole di Enrico Cardile, responsabile dell'area telai: "La nostra vettura 2023 è un'evoluzione di quella con cui abbiamo corso l'anno scorso, anche se in realtà è stata completamente ridisegnata. Sul lato aerodinamico, abbiamo aumentato il carico verticale per adattarci ulteriormente alle nuove normative aerodinamiche e ottenere le caratteristiche di equilibrio desiderate. Anche le sospensioni sono state ridisegnate, per supportare l'aerodinamica e aumentare la gamma di regolazioni che possono essere apportate in funzione del tracciato. I cambiamenti più evidenti sono nella zona della sospensione anteriore. Anche l'ala anteriore è diversa, così come la costruzione del muso, mentre la carrozzeria è una versione più estrema di quanto visto nell'ultima stagione."

L'ultimo pilota Ferrari a vincere il Campionato del Mondo di Formula 1 è stato Kimi Raikkonen nel 2007, con Alonso che poi sfiorato il titolo nel 2010 e nel 2012.

The SF-23 makes its debut on-track at Fiorano, with Charles Leclerc behind the wheel!



What a way to make an entrance

Leclerc, che lo scorso anno è arrivato secondo dietro a Max Verstappen, ha dichiarato che la Ferrari ha fatto un "ottimo lavoro" sulla nuova vettura:

"L'obiettivo è vincere", ha detto il 25enne del Monaco. "Non vedo davvero l'ora di tornare in macchina e provare a conquistare il titolo. L'anno scorso abbiamo fatto un bel passo avanti. Dobbiamo fare lo stesso quest'anno e, si spera, vincere il mondiale. Questo è l'obiettivo per la squadra e anche per me: ottenere più vittorie possibili."