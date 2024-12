“Masochista” è il nuovo brano di FEDELE, una canzone che racconta la paura di un ragazzo di non essere all’altezza di amare e di essere amato. Questo suo tormentato stato d’animo lo rende freddo e insicuro, impendendogli di esternare emozioni e sentimenti.

Il giovane -spiega l’artista- si rende conto che il suo comportamento sta facendo male all’altra persona e per questo motivo cerca di convincere ma soprattutto di convincersi che la cosa migliore da fare sia separarsi, respingendo la persona amata. La felicità fa paura e le paranoie prendono il sopravvento a causa di una spasmodica ricerca di un continuo dolore, sia fisico che psicologico, tipico di una persona masochista. Le prime parole, quasi soffocate ed accompagnate dalla melodia malinconica della chitarra di Defurias, fanno subito percepire chiaramente la sofferenza causata da comportamenti auto sabotanti e autopunenti.

Il brano, urban pop, è stato prodotto da Defurias e registrato presso il ThreeHouseStudio di Modena per l’etichetta discografica Lab Music Factory.

FEDELE, all’anagrafe Gianluca Fedele, è un cantautore romano classe 2000. La sua passione per la scrittura si manifesta fin da bambino con la poesia. Da adolescente si appassiona alla musica pop e rap italiana. A 15 anni scrive la sua prima canzone. Nel corso degli ultimi anni arriva più volte alle finali di Area Sanremo e del contest di Anas e Radio Italia sulla sicurezza stradale. Nel 2020 vince il Summer Day Contest di Fondi. A ottobre 2022 canta i suoi inediti sul palco del MEI di Faenza. I suoi brani sono stati trasmessi da molte radio e sono entrati in diverse playlist editoriali di Spotify, tra cui Sanguegiovane e Generazione Z. Ad agosto 2023 si esibisce sul palco di DeejayOnStage a Riccione davanti a migliaia di persone. A giugno 2024 vince il premio “Miglior Performance” con la sua band al contest PlayMusicStopViolence. A luglio 2024 vince il contest di Radio Roma. La musica per il cantautore è una cura, uno strumento per elaborare il proprio vissuto, per superare il dolore più profondo e per esprimere le emozioni più pure. L’artista confessa che: “Fedele è più Gianluca di Gianluca stesso”.

https://open.spotify.com/intl-it/artist/0Jk3UuqRiEZhAb3CZYdVW1