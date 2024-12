“Bestia d’argento” è il nuovo singolo di Corso, disponibile nelle principali piattaforme digitali dal 13 dicembre per l’etichetta Up Music Studio.

La bestia d’argento -spiega Corso- non è altro che uno specchio e quindi il riflesso delle insicurezze che logorano l’anima.

Il brano è una vera e propria battaglia tra l’autore e la bestia, volto a superare i limiti della comprensione umana, per raggiungere la completa accettazione di sé.

E’ parte della mia guerra -continua l’artista- sono io oltre quel sottile strato d’argento, per tanto l’unico modo che ho di uccidere la bestia è salvarla. Lenti ma ritmati colpi all’interno di un brano con cui vorrei trasmettere il desiderio di lottare nonostante il dolore, poiché è grazie ad esso se riusciamo a sentire realmente la vita.

Giuseppe Brancaccio, in arte Corso, di Caserta, classe 2003. La musica lo ha sempre accompagnato nel suo percorso di vita, un sinuoso caos riflesso nei suoi ascolti, dal Rock di Elvis al cantautorato di Baglioni, questi sono stati la culla alla costante lotta interna che si riflette nei suoi testi. Si avvicina alla scrittura per necessità, solo la poesia era in grado di colmare quel senso di vuoto, da lì inizia a toccare la prima chitarra e a mettere in musica quelle parole. Corso è semplicemente il vissuto di questo artista che si mostra tempestoso nei suoi versi e quindi specchio della sua persona.

https://open.spotify.com/intl-it/artist/0JzLbjWJaMaxnOIF9vOIVb