Di seguito, il calendario dei Gran Premi della MotoGP per la stagione 2025, che prevede 22 gare in 18 paesi, con l'inizio anticipato al 28 febbraio in Thailandia e la conclusione il 16 novembre a Valencia:



2 marzo Gran Premio di Thailandia

Chang International Circuit, Buriram

16 marzo Gran Premio della Repubblica Argentina

Autódromo Termas de Río Hondo, Termas de Río Hondo

30 marzo Gran Premio delle Americhe

Circuit of the Americas, Austin

13 aprile Gran Premio del Qatar

Lusail International Circuit, Lusail

27 aprile Gran Premio di Spagna

Circuito de Jerez – Ángel Nieto, Jerez de la Frontera

11 maggio Gran Premio di Francia

Circuito Bugatti, Le Mans

25 maggio Gran Premio di Gran Bretagna

Silverstone Circuit, Silverstone

08 giugno Gran Premio di Aragona

MotorLand Aragón, Alcañiz

22 giugno Gran Premio d'Italia

Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero

29 giugno TT di Assen

TT Circuit Assen, Assen

13 luglio Gran Premio di Germania

Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal

20 luglio Gran Premio della Repubblica Ceca

Circuito di Brno, Brno

17 agosto Gran Premio d'Austria

Red Bull Ring, Spielberg

24 agosto Gran Premio d'Ungheria

Balaton Park Circuit, Balatonfőkajár

07 settembre Gran Premio di Catalogna

Circuito de Barcelona-Catalunya, Montmeló

14 settembre Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini

Misano World Circuit Marco Simoncelli, Misano Adriatico

28 settembre Gran Premio del Giappone

Mobility Resort Motegi, Motegi

05 ottobre Gran Premio d'Indonesia Pertamina

Mandalika International Street Circuit, Mandalika

19 ottobre Gran Premio d'Australia Phillip Island

Grand Prix Circuit, Phillip Island

26 ottobre Gran Premio della Malesia

Sepang International Circuit, Sepang

09 novembre Gran Premio del Portogallo

Algarve International Circuit, Portimão

16 novembre Gran Premio della Comunità Valenciana

Circuit Ricardo Tormo, Valencia



Il Gran Premio d'India è stato inserito come evento di riserva per il 2025 e potrebbe essere aggiunto al calendario in caso di necessità.