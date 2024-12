Segreti (Estro Records, distribuzione Virgin Music Group) è il nuovo singolo di Mattia Patanè, in arte DIECI, un brano che rappresenta un salto indietro nel tempo, a quei giorni in cui da bambino ti tuffi nell’adolescenza, quando tutto ti sembra così lontano e irraggiungibile.

Quando scopri cosa sia la vera amicizia -spiega l’artista- il primo amore, le prime conquiste e prime sconfitte, scopri cosa vuol dire perdere qualcuno e cosa vuol dire sentirsi accettati o meno, cos’è la libertà e quanto siano infiniti quei momenti quando sei solo nella stanza e nessuno ti capisce. Sono i giorni del liceo.

DIECI ripercorre i suoi passi e ci accompagna in quella fase della sua vita che tanto gli sembrava infinita, ma che a distanza di anni ha imparato ad apprezzare, anche con un pizzico di nostalgia e rimpianto.

Link al brano: https://lnk.to/tuc3L9



Biografia:

Mattia Patanè, in arte DIECI, nasce a Roma il 10 Luglio 1997. Cresciuto in una famiglia dalle umili origini, inizia a sperimentare musica all’età di 15 anni con le prime cover di artisti come Battisti, Venditti e Baglioni. Quattro anni dopo inizia il progetto DAMP! con un suo amico di infanzia, calcando i primi piccoli palchi tra esibizioni varie ed audizioni. Mattia è l’autore dei brani fin da subito e ad oggi può sperimentare la carriera da solista. Scrive di ciò che vive nel percorso di ogni giorno, le emozioni della gente e ciò che respira nell’aria della sua città. Il suo obbiettivo è quello di riuscire a carpire le più piccole particelle di un’emozione, canalizzarle e restituirle all’universo tramite le sue canzoni. È solo l’inizio di un lungo viaggio!