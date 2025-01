Di seguito, il calendario dei Gran Premi di Formula 1 per la stagione che prenderà il via nel weekend di metà marzo in Australia:



01. 14-16 marzo

Gran Premio d'Australia

Circuito di Albert Park, Melbourne



02. 21-23 marzo

Gran Premio della Cina

Circuito Internazionale di Shanghai





03. 4-6 aprile

Gran Premio del Giappone

Circuito di Suzuka



04. 11-13 aprile

Gran Premio del Bahrain

Circuito Internazionale del Bahrain



05. 18-20 aprile

Gran Premio dell'Arabia Saudita

Circuito di Jeddah





06. 2-4 maggio

Gran Premio di Miami

Miami International Autodrome





07. 16-18 maggio

Gran Premio dell'Emilia-Romagna

Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola



08. 23-25 maggio

Gran Premio di Monaco

Circuito di Monte Carlo



09. 30 maggio-1 giugno

Gran Premio di Spagna

Circuito di Barcellona-Catalunya





10. 13-15 giugno

Gran Premio del Canada

Circuito Gilles Villeneuve, Montreal





11. 27-29 giugno

Gran Premio d'Austria

Red Bull Ring, Spielberg





12. 4-6 luglio

Gran Premio di Gran Bretagna

Circuito di Silverstone





13. 25-27 luglio

Gran Premio del Belgio

Circuito di Spa-Francorchamps



14. 1-3 agosto

Gran Premio d'Ungheria

Hungaroring, Budapest





15. 29-31 agosto

Gran Premio dei Paesi Bassi

Circuito di Zandvoort



16. 5-7 settembre

Gran Premio d'Italia

Autodromo Nazionale di Monza





17. 19-21 settembre

Gran Premio dell'Azerbaigian

Circuito di Baku





18. 3-5 ottobre

Gran Premio di Singapore

Circuito di Marina Bay





19. 17-19 ottobre

Gran Premio degli Stati Uniti

Circuito delle Americhe, Austin



20. 24-26 ottobre

Gran Premio di Città del Messico

Autódromo Hermanos Rodríguez





21. 7-9 novembre

Gran Premio del Brasile

Autódromo José Carlos Pace, San Paolo

22. 20-22 novembre

Gran Premio di Las Vegas

Circuito di Las Vegas Strip





23. 28-30 novembre

Gran Premio del Qatar

Circuito di Lusail



24. 5-7 dicembre

Gran Premio di Abu Dhabi

Circuito di Yas Marina





Sei le gare Sprint previste che si disputeranno nei Gran Premi di Cina, Miami, Belgio, Stati Uniti, Brasile e Qatar.