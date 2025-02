Si attendono gli ultimi adempimenti burocratici per approvare definitivamente la perizia di variante proposta dalla direzione dei lavori per la ripresa delle lavorazioni già dal prossimo mese di marzo riguardo la riqualificazione dell’area esterna limitrofa al Castello: lo ha chiarito l’Amministrazione per sgombrare il campo dalle “solite voci” d’una sospensione dei lavori decisa dalla Soprintendenza di Messina per il ritrovamento di reperti archeologici.

“Nessuna necropoli sarebbe emersa durante i lavori di scavo nell’area esterna al Castello, dove è in corso un intervento di riqualificazione finanziato con i fondi del PNRR – sostiene l’Amministrazione – e quanto ritrovato nei mesi scorsi sarebbero rinvenimenti riferibili a resti di militari inglesi risalenti all’epoca napoleonica”.

Da qui la decisione di operare una perizia di variante già concordata e approvata nel mese di dicembre scorso dalla Soprintendenza di Messina, che prevede lievi modifiche al previsto percorso pedonale salvaguardando l’abbattimento delle barriere architettoniche da utilizzare come spazio di sosta o riposo e/o belvedere per i visitatori e isolando l’area individuata “che verrà protetta con strato di ghiaietto e con l’impedimento dell’accesso diretto”.