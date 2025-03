Una società di Bologna, che nei mesi scorsi si è aggiudicata la gara per procedere all’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) e redigere il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.), ha avviato il monitoraggio dei flussi di traffico nel centro cittadino per avere i dati corretti da inserire nella nuova pianificazione.

In questi giorni i tecnici della società hanno installato dei sensori sulla segnaletica verticale già presente in alcune strade per operare le rilevazioni, un primo indispensabile passo per procedere alla redazione del P.U.T., che dovrà – secondo le indicazioni date dall’Amministrazione – seguire tre direttrici: ridurre il traffico, aumentare i parcheggi e incentivare il trasporto pubblico.

Le zone maggiormente interessate ad interventi correttivi, salvo che le rilevazioni indichino diversamente, sono la via dei Mille, l’incrocio via Migliavacca, piazza Sacro Cuore e l’area portuale.

Foti Rodrigo