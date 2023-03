La categoria Miglior sonoro ai prossimi Oscar potrebbe avere già un vincitore con Top Gun: Maverick in testa nelle previsioni dopo aver conquistato alcuni riconoscimenti chiave assegnati dal sindacato dei professionisti del sonoro: dal Cinema Audio Society Award al Golden Reel Award.

In questo scenario l'unico film che può ribaltare questo atteso verdetto è All Quiet on the Western Front che ha dalla sua parte non solo il BAFTA e il Variety Artisans Award, ma anche un prezioso Golden Reel Award assegnato alle migliori produzioni internazionali.