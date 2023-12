Casini, entusiasmo Bologna: “Lasciatemi sognare il quarto posto…”

Pier Ferdinando Casini è da sempre un grande tifoso del Bologna. Una fede che l’ex presidente della Camera dei Deputati non ha mai nascosto e che ora mostra in tutto il suo splendore grazie al quarto posto in classifica in solitaria. Il senatore felsineo si è espresso ai microfoni di LaPresse mostrando tutta la propria soddisfazione: “A noi interessa l’Europa, non ci vogliamo montare la testa. Ci sono squadre più forti di noi come il Napoli e l’Atalanta, però non è vietato sognare. È un bel Bologna, una squadra attrezzata, umile, motivata. Una squadra che diverte e che, a differenza delle altre non ha nulla da perdere – ha sottolineato Casini parlando anche della Coppa Italia -. Ieri sera ho visto l’Inter con la Lazio, è una squadra che ha una solidità impressionante. È di gran lunga la squadra più forte del campionato. Andiamo a Milano, non abbiamo niente da perdere, ma partiamo da sfavoriti. L’Inter è un’armata, non si discute. Se son rose fioriranno”.



La Roma punta Gudmundsson. Ma servono almeno 20 milioni

Albert Gudmundsson continua a essere il pezzo pregiato del mercato del Genoa grazie alle sue giocate come il gol realizzato con la Juventus che ha regalato al Grifone il pareggio. Il calciatore islandese potrebbe lasciare Genova come confermato da Calciomercato.com che ha spiegato come lo scandinavo sia finito nel mirino della Roma che avrebbe già intavolato una trattativa per la prossima stagione con una base d’asta di 20 milioni di euro. I capitolini dovranno guardarsi alle spalle di Napoli e Juventus che hanno già chiesto informazioni ai rossoblù.

Simeone si prepara a Inter-Atletico: “Voglio bene a Inzaghi e Zanetti…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Getafe, l’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, ha commentato il sorteggio degli ottavi di Champions League contro l’Inter: “Sappiamo che la Champions League sarà sempre complicata e che tutte le rivali sono difficili da affrontare. L’Inter è in un momento straordinario, soprattutto in campionato. L’anno scorso in Champions League ha gareggiato molto bene. Mi piace moltissimo come gioca, voglio bene a Simone (Inzaghi, ndr) e Javier (Zanetti, ndr) e ovviamente ho un bellissimo ricordo di quello che ho vissuto nel poco tempo che sono stato a Milano. Sarà un match duro e difficile, speriamo di riuscire a fargli male”.

Mentre Inzaghi aveva pronosticato come ottavo di finale la rivincita con il Manchester City, Simeone sperava in una squadra abbordabile (“Mi piacerebbe affrontare una squadra che ci permetta di passar il turno”) e sarà probabilmente deluso, visto che tra le seconde insieme al Psg ha preso la peggiore possibile. Anche l’eventuale incrocio con il Napoli avrebbe avuto un sapore molto particolare, visto che sotto il Vesuvio gioca suo figlio Giovanni.

Zeman sta meglio: domani torna in campo a guidare il Pescara

Nonostante i medici avessero detto “riposo e basta sigarette” dopo aver dimesso il tecnico Zdenek Zeman, vittima di un lieve attacco ischemico, il boemo sembra voler bruciare le tappe. Secondo quanto riferito da Pescarasport24.it infatti già domani Zeman guiderà l’allenamento dei suoi ragazzi in vista della sfida contro la Fermana.

Da capire se il tecnico sarà poi in panchina per la sfida dell’Adriatico o meno visto che le prime ipotesi parlavano di un suo ritorno a tempo pieno solo nel 2024, ma Zeman sembra voler bruciare le tappe e tornare subito al suo lavoro per non lasciare sola la squadra abruzzese.

Napoli, tegola Elmas: starà fuori 15-20 giorni

In Champions sarà sfida al Barcellona ma, dopo aver superato il girone, il Napoli ha ritrovato la vittoria anche in campionato. Fondamentale il 2-1 imposto al Cagliari grazie alla coppia Osimhen-Kvaratskhelia, tre punti per svoltare dopo le sconfitte contro Inter e Juventus. La squadra di Mazzarri occupa il 5° posto condiviso con la Fiorentina ma, come emerso nelle ultime ore, perde una pedina importante. Si tratta di Eljif Elmas, che aveva giocato mezz’ora contro il Braga ma aveva saltato l’ultima partita nel weekend per un risentimento muscolare alla coscia. La nota del club ha stabilito l’entità dell’infortunio.

Lo ha comunicato il Napoli nel consueto report dopo l’allenamento di oggi: “Elmas si è sottoposto questa mattina a esami strumentali alla Clinica Pineta Grande, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Il centrocampista azzurro ha già iniziato le terapie“. Il macedone starà fuori 15-20 giorni e punta a rientrare contro il Torino il 7 gennaio. Salterà il Frosinone in Coppa Italia e poi i match con Roma e Monza in Serie A.

Europa League, ecco gli orari: Feyenoord-Roma il 15 febbraio alle 18,45

Sono state rese note anche le date degli spareggi di Europa League che prenderanno il via il 15 febbraio e si chiuderanno sette giorni dopo. Per l’Inter, come noto, prima gara in casa contro l’Atletico Madrid, così come il Napoli ospiterà il Barcellona e la Lazio il Bayern Monaco. Per la Roma esordio in Olanda, alle 18.45 del 15, mentre il Milan giocherà in casa contro il Rennes alle 21.00.

Giovedì 15 febbraio 2024

18.45 Feyenoord-Roma

18.45 Young Boys-Sporting CP

18.45 Galatasaray-Sparta Praga

18.45 Shakhtar Donetsk-Olympique Marsiglia

21.00 Milan-Rennes

21.00 Lens-Friburgo

21.00 Benfica-Tolosa

21.00 Braga-Qarabağ

Giovedì 22 febbraio 2024

18.45 Rennes-Milan

18.45 Friburgo-Lens

18.45 Tolosa-Benfica

18.45 Qarabağ-Braga

21.00 Roma-Feyenoord

21.00 Sporting CP-Young Boys

21.00 Sparta Praga-Galatasaray

21.00 Olympique Marsiglia-Shakhtar Donetsk

De Laurentiis: “Contento di affrontare il Barcellona, è una squadra vera”

Concessosi ai giornalisti all’esterno della Lega di Serie A, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha fatto gli auguri di buone feste ai presenti e commentato brevemente anche il sorteggio di Champions League che ha accoppiato gli azzurri al Barcellona: “Contento del Barcellona? Molto, è una squadra vera come la nostra”, ha detto il numero uno azzurro.

Champions: Lazio col Bayern, poi Napoli-Barcellona e Inter-Atletico

La Lazio pesca di nuovo il Bayern Monaco, sfida Italia-Spagna invece per Napoli (contro il Barça) e Inter (contro l’Atletico Madrid dell’ex Simeone). Sarà probabilmente decisiva anche per il ranking Uefa e il numero di italiane nella nuova Champions dal 2024. Gare d’andata il 13, 14, 20 e 21 febbraio, ritorno il 5, 6, 12 e 13 marzo.

Champions League, gli ottavi

Porto (POR) – Arsenal (ING)

NAPOLI (ITA) – Barcellona (SPA)

Psg (FRA) – Real Sociedad (SPA)

INTER (ITA) – Atletico Madrid (SPA)

Psv (OLA) – Borussia Dortmund (GER)

LAZIO (ITA) – Bayern Monaco (GER)

Copenaghen (DAN) – Manchester City (ING)

Lipsia (GER) – Real Madrid (SPA)

Conference League: Betis, Francoforte e Ajax aspettando la Fiorentina

Con la Fiorentina già agli ottavi di finale e quindi mera spettatrice, a Nyon si è appena chiuso il sorteggio degli spareggi di Conference League. Ecco il quadro completo:

Sturm Graz-Slovan Bratislava

Servette-Ludogorets

Union SG-Eintracht Francoforte

Real Betis-Dinamo Zagabria

Olympiacos-Ferencváros

Ajax-Bodø/Glimt

Molde-Legia

M. Haifa-Gent

Supercoppa Italiana, si cambia ancora: si gioca in Arabia dal 18 gennaio

Supercoppa si cambia ancora. Oggi il Consiglio di Lega dovrebbe ratificare le nuove date della Supercoppa italiana, per la prima volta in formato A4: quattro squadre, semifinali e finale in Arabia Saudita, tra Riad e Gedda. In principio le semifinali e le finali erano state fissate tra il 4 e l’8 gennaio. Poi erano state previste per domenica 21 e lunedì 22 gennaio con la finale giovedì 25. Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina, le quattro squadre coinvolte, avrebbero anticipato a mercoledì 17 e giovedì 18 le rispettive partite di campionato della 21ª giornata, in programma nel fine settimana di domenica 21.

Lo scenario è mutato ancora, la Supercoppa dovrebbe giocarsi tra il 18 e il 22 gennaio e le “fab four” recupererebbero tra febbraio e marzo le gare di campionato rinviate: le date verranno decise in base ai sorteggi e al calendario delle coppe europee, poiché tutte e quattro sono ancora in lizza tra Champions e Conference League. La prima semifinale, Napoli-Fiorentina, tra la vincitrice dello scudetto e la finalista di Coppa Italia, si dovrebbe disputare giovedì 18 gennaio. La seconda, tra l’Inter vincitrice della Coppa Italia e la Lazio seconda in campionato, andrebbe in scena venerdì 19. La finale lunedì 22 gennaio. Un lungo fine settimana di calcio italiano, tra giovedì 18 e lunedì 22, tra Supercoppa e Serie A.

Decisiva la missione a Riad di Andrea Butti, responsabile delle competizioni per la Lega di Serie A. Assieme a Butti c’erano i rappresentanti dei quattro club coinvolti. Gli arabi volevano cambiare data all’evento, forse posticiparlo. Stanno comprando una miriade di eventi sportivi in giro per il mondo e faticano a collocarli nella loro agenda senza sovrapposizioni auto-cannibalesche. Da qui la spedizione saudita della delegazione capeggiata da Butti. Giorni di trattative intense, necessarie a limare ogni dettaglio organizzativo. Gli arabi pagheranno circa 23 milioni di premi, alla vincitrice ne andranno 7. Poi ci saranno i ricavi generati da fonti varie, inclusi i diritti tv, acquistati da Mediaset, che molto probabilmente trasmetterà le tre partite in prima serata su Canale 5. Questa sarà la prima edizione della nostra Supercoppa a quattro squadre, un format già avviato dalla Liga a partire dal 2020, con la nuova Supercoppa di Spagna, disputata da allora in Arabia Saudita, con l’eccezione del 2021 segnato dalla pandemia. E anche quest’anno gli spagnoli giocheranno nel Paese saudita, tra il 10 e il 14 gennaio, qualche giorno prima delle italiane: Real Madrid-Atletico Madrid e Osasuna-Barcellona le semifinali.

La Supercoppa potrebbe avere un certo impatto sulla corsa scudetto. L’Inter si trasferirà per giorni in Arabia, quasi una settimana se raggiungerà la finale. Il cambio di clima di per sé potrebbe non essere un male. Anzi, l’Inter farà un “pieno” di temperature calde e sotto questo aspetto si rigenererà. La fatica della trasferta potrebbe però pesare, specie se le partite fossero due, come ogni tifoso si augura. In campionato la partita rinviata della ventunesima giornata, Inter-Atalanta, potrebbe permettere alla Juve di effettuare un sorpasso in classifica, nell’attesa del recupero. Sempre che la Juventus il ribaltone non riesca a confezionarlo lo stesso. Da qui al 4 febbraio, il fine settimana di Inter-Juve, il ritorno del derby d’Italia, il calendario di Serie A sembra favorevole alla squadra di Allegri. Roma esclusa, attesa a Torino per il 30 dicembre, la Juve se la vedrà contro formazioni della parte destra della classifica, tutte con la salvezza come obiettivo primario: stasera il Genoa, poi Frosinone, Salernitana, Sassuolo, Lecce ed Empoli. L’Inter al contrario avrà Lazio e Fiorentina come avversarie toste e il recupero con l’Atalanta non sarà una passeggiata. Sono però congetture che la pratica e il campo spesso smentiscono. Pochi immaginavano che l’Inter avrebbe stravinto a Napoli, eppure è successo.