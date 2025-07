Allegri si riprende il Milan: “L’obiettivo numero uno è tornare in Champions”.

Undici anni dopo l’addio comincia a tutti gli effetti la seconda avventura di Max Allegri sulla panchina del Milan. Il tecnico rossonero si è presentato in conferenza stampa subito dopo aver diretto il primo allenamento stagionale: “L’obiettivo numero uno è riportare la squadra in Champions League essendo un club di valore mondiale – le sue parole -. Sono contento e ho tanto entusiasmo. Servirà essere un blocco unico e lavorare tutti nella stessa direzione”. Il nuovo allenatore non si è sbottonato sul mercato: “Non servirà una rivoluzione, l’importante è arrivare pronti alla prima partita il 17 agosto. Theo? Ha fatto le sue scelte, gli auguro il meglio”.



Palermo-Manchester City, che amichevole al Barbera il 9 agosto!

Il Palermo ha annunciato tramite i propri canali ufficiali, l’amichevole di extra lusso con il Manchester City. Si terrà al Barbera il 9 Agosto alle ore 21:00. Di seguito il comunicato rosanero:

Sabato 9 agosto alle ore 21.00 il Palermo ospiterà al “Renzo Barbera” il Manchester City per l’Anglo-Palermitan Trophy, un’amichevole di prestigio che omaggia la fondazione del Club rosanero, fortemente legato alle sue origini inglesi. Un appuntamento storico per la città di Palermo e per la sua squadra che si prepara ad affrontare un top team di livello mondiale, con pochi precedenti simili nella storia.



Roma: pressing su Wesley, Rios e Ferguson!

La Roma continua il pressing per Wesley del Flamengo. L’esterno classe 2003 è il preferito per la fascia destra e i giallorossi stanno cercando di trovare l’accordo con il club brasiliano. Ma la Roma è alla ricerca di rinforzi in tutti i reparti e per questo il ds Massara sta seguendo diversi profili. Il favorito da Gian Piero Gasperini è Richard Rios del Palmeiras, ma il costo tra cartellino e ingaggio è molto alto. L’altro nome è quello di Neil El Aynaoui del Lens. Il centrocampista marocchino classe 2001 piace al club giallorosso ma la richiesta dei francesi è di 30 milioni di euro.

In attacco, invece, Evan Ferguson del Brighton è una possibilità in prestito. L’irlandese è stato proposto e la dirigenza della Roma lo sta valutando. Il classe 2004 nella stagione 2024/25 non è riuscito a trovare molto spazio, collezionando 13 presenze e 1 gol con la maglia del Brighton e poi 8 partite in prestito con quella del West Ham. Anche per questo ora Ferguson è stato proposto alla Roma, dove potrebbe trovare maggiore spazio.



Tare si scopre su Jashari: “Vuole venire al Milan, offerta fatta al Bruges…”

A margine della presentazione di Massimiliano Allegri il direttore sportivo del Milan Igli Tare ha commentato le voci intorno al centrocampista del Bruges Jashari, obiettivo di mercato dei rossoneri: “Noi ci teniamo al fatto che lui venga al Milan, la sua volontà è quella di venire a giocare per questa scquadra però dobbiamo rispettare le dinamiche di un altro club. Abbiamo fatto una grande offerta anche in riferimento al calcio belga. Mi auguro che questa vicenda si chiuda nel migliore dei modi per il Milan e per il giocatore”.



Inter, tentazione Pep per Dumfries: il City prepara l’assalto

Otto giorni per conoscere il futuro di Denzel Dumfries e della fascia destra in casa Inter. La clausola rescissoria da 25 milioni di euro presente nel contratto firmato dall’olandese qualche mese fa scadrà martedì 15 luglio e da quel momento si capirà se l’ex PSV Eindhoven proseguirà o meno la sua avventura in nerazzurro. Dopo una stagione da assoluto protagonista con 11 gol e 5 assist, Dumfries inevitabilmente ha attirato su di sé le attenzioni di diverse big e in casa Inter c’è il timore che l’olandese possa partire dopo quattro anni in nerazzurro.



Bologna, ufficiale Vitik: “C’è un nuovo muro in città”

“C’è un nuovo muro in città”. Dopo lo spoiler social, il Bologna ha annunciato l’arrivo di Martin Vitik, nuovo difensore centrale classe 2003 del club rossoblù.

Il giocatore è in città già da alcuni giorni, e arriva a titolo definitivo dallo Sparta Praga nell’ambito di un’operazione da 15 milioni di euro complessivi.

Il comunicato stampa. “Difensore centrale di piede destro classe 2003, Martin Vitík è abile nei duelli fisici, in particolar modo in quelli aerei, grazie alla sua forza fisica. Reduce da un’importante stagione con l’AC Sparta Praha, fra campionato e coppe ha ottenuto 42 presenze, contribuendo al percorso in Champions League della formazione ceca e al quarto posto ottenuto in Chance Liga. Vitík entra sin da bambino a far parte del vivaio dell’AC Sparta Praha, tra i club più importante del Paese, e da gennaio 2021 passa alla Prima squadra, prendendosi immediatamente un posto da titolare. Lascia ora il Club dopo 192 presenze e 21 reti complessive tra lega nazionale, coppa nazionale e coppe europee”.



Noa Lang-Napoli, tutto fatto! Sky: scambio di documenti col Psv, le cifre dell'operazione

Ormai non ci sono più dubbi: dopo Bruyne e Marianucci, Noa Lang sarà il terzo acquisto in questa sessione estiva di mercato del Napoli. Gli ultimi aggiornamenti li riferisce Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, ai microfoni dell’emittente satellitare: “Per Noa Lang siamo allo scambio di documenti. E’ tutto a posto tra Napoli e Psv Eindhoven per questo affare, poi come vi avevamo raccontato, il giocatore verrà in Italia solo a ridosso del ritiro per fare le visite mediche e apporre la firma sul contratto. L’operazione è virtualmente chiusa, il prezzo complessivamente è da 28 milioni di euro, bonus compresi, più una percentuale di futura rivendita la 10%”.