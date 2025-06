Marotta annuncia Bonny all’Inter: “Siamo ai dettagli…”

Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell’Inter, ha parlato a Sport Mediaset prima dell’ottavo di finale del Mondiale per Club contro i brasiliani del Fluminense: “Per noi è molto importante passare il turno, è una partita secca che ci mette alle strette. Ci teniamo a proseguire questa bellissima esperienza e difendere la storia del nostro club”.

Avete scelto Chivu anche per difendere e trasmettere la storia dell’Inter?

Per noi la presenza di Chivu e il suo lavoro non sono una novità. Abbiamo fatto una scelta molto ponderata, anche se si parla da più parti di confusione. Noi abbiamo fatto una scelta lineare, non abbiamo mai avuto dubbi”.

Bonny sembra chiuso, ce lo conferma?

“Non nascondo che siamo ai dettagli. Auspico e spero che si possa chiudere nella giornata americana di oggi e che Bonny possa essere a Milano per svolgere le visite mediche”.

Può arrivare qui?

“Queste valutazioni deve farle l’allenatore, ma non credo, anche se ci penseremo dopo la partita di oggi”.

Si parla di Leoni per la difesa, anche se Cherubini dice che non si muoverà da Parma… Ci siete?

“L’Inter dice che Leoni è sicuramente un profilo interessantissimo nel panorama italiano e per il futuro della Nazionale. Siamo davanti a un grandissimo talento nel suo ruolo, non nascondo che piaccia a noi e tanti club importanti. Al di là di questo non c’è da ipotizzare nessun contatto con loro, per una negoziazione concreta”.



Roma, corsa contro il tempo per la cessione di Abraham al Besiktas

La Roma ha raggiunto l’accordo verbale con il Besiktas per la cessione di Tammy Abraham. I giallorossi entro oggi (30 giugno) devono realizzare una plusvalenza importante per poter rispettare i “paletti” del fair play finanziario e stanno lavorando per sistemare i documenti relativi al trasferimento dell’attaccante. L’obiettivo, ovviamente, è di chiudere prima dell’1 luglio. L’accordo verbale per l’attaccante inglese è stato raggiunto sulla base di un prestito in obbligo di riscatto a 15 milioni di euro più bonus.



Sampdoria: Lombardo e Gregucci in panchina per il dopo Evani

La Sampdoria è al lavoro per affrontare al meglio la stagione 2025/2026 di Serie B.

In queste ore il focus riguarda la panchina: la possibilità che si sta facendo sempre più concreta è quella di ripartire con la coppia Attilio Lombardo-Angelo Gregucci, con Lombardo che ricoprirebbe il ruolo di allenatore in prima.

Rimarrà nello staff Paolo Bertelli come preparatore atletico, mentre verranno inseriti due nuovi giovani match analyst con l’obiettivo di portare nel gruppo idee innovative. Si concluderà, invece, il rapporto con Chicco Evani.

Le scelte per panchina e staff puntano a dare merito e continuità al gruppo di lavoro che si è insediato a inizio aprile e ha centrato la salvezza al playout, dopo una stagione piena di difficoltà e cambiamenti. L’obiettivo è anche preservare quel DNA blucerchiato che, nelle intenzioni, sarà la chiave per il rilancio.



Como, sogni di gloria: Nico Paz resta un’altra stagione!

Il Como festeggia: Nico Paz resta ancora un’altra stagione. Il Real Madrid non eserciterà la recompra prevista nell’accordo siglato un anno fa e posticipa tutto al 2026. Una notizia accolta in maniera più che positiva dallo stesso Fabregas che potrà così lavorare ancora con la stella argentina in vista del prossimo Mondiale dove lo stesso 20enne spera di essere tra i convocati dell’Albiceleste. I fratelli Hartono quindi, non incassano i 9 milioni di euro e si tengono stretto il fantasista, autore di 6 gol e 9 assist nella scorsa stagione.

Decisiva la volontà della famiglia dello stesso calciatore e l’ambizione della proprietà comasca, che nelle scorse settimane aveva alzato le barricate per trattenere Fabregas in panchina. Specialmente dall’assalto dell’Inter che ci aveva provato seriamente dopo l’addio di Simone Inzaghi. Sempre i nerazzurri avevano fatto più di un pensierino su Nico Paz, ma non se ne farà nulla. Magari se ne riparlerà tra un’estate, quando è assai probabile che il Real riporti a casa il classe 2004.

Certo, servirà un’offerta di quelle importanti per uno dei migliori talenti in circolazione. Offerta che la nuova Inter targata Oaktree, disponibile a investire sui giovani, è in grado di fare. Intanto il ds Ausilio dovrà guardare altrove per regalare a Chivu l’atteso trequartista in questo mercato estivo.



Napoli, è Zanoli la chiave per arrivare a Ndoye e Beukema

C’è un binario principale che porta all’attacco, in questo momento, ma non è certo l’unico: sono tanti quelli paralleli che il Napoli sta percorrendo contemporaneamente per completare al più presto la rosa e dunque la squadra con cui Conte comincerà a lavorare dal 17 luglio a Dicmaro. Con ordine. E via con il primo colpo già definito: l’arrivo di Noa Lang dal Psv. Confezione pronta, 25 milioni più bonus, accordo chiuso la scorsa settimana con il club di Eindhoven e raggiunto da tempo con l’esterno olandese, il primo dei due alfieri di fascia sinistra che arriveranno per rinforzare il reparto avanzato.



Lotito sul mercato della Lazio bloccato: “Al massimo aggiustiamo a gennaio…”

Claudio Lotito rompe il silenzio. E torna a parlare della situazione della sua squadra. Dopo un anno in cui non è arrivata la qualificazione in Europa, le ambizioni sono tante ma la Lazio, in questo momento, ha il mercato bloccato e le uniche operazioni che si possono fare sono tramite ricapitalizzazione del club. Una questione che ha sottolineato lo stesso presidente del club della capitale che, intercettato dall’edizione odierna de Il Messaggero, ha spiegato: “Se decido di fare acquisti ricapitalizzo – ha esordito Claudio Lotito – ma non avrebbe senso perché la Lazio non ha necessità di capitali, né problemi di giocatori. Al massimo aggiustiamo a gennaio, non è questo il problema. Non abbiamo necessità di vendere i big e né di acquistare. Anzi, abbiamo sfoltire la rosa perché abbiamo 30 giocatori per una competizione”.

Il numero uno biancoceleste ha poi proseguito parlando anche delle richieste che sono arrivate per i big, sottolineando il fatto di non volersi privare dei giocatori più importanti della sua squadra: “Per Castellanos mi hanno offerto 40 milioni – ha proseguito – idem per Rovella, Gila e Zaccagni. Poi 35 per Tavares, 25 per Isaksen e 15 per Romagnoli. Tchaouna l’ho venduto a 15 (14 più 3 di bonus, ndr). Ma non voglio smantellare la squadra”.