L’Al-Qadisiyya sfida la Juventus per Jonathan David

L’Al-Qadisiyya irrompe su Jonathan David. Ieri e oggi contatti serrati con l’entourage del calciatore e con il canadese che si è liberato dal Lille. L’agente chiede 25 milioni di commissioni, il club saudita ha deciso di mettere David in cima alla lista garantendo fino a 15 milioni di commissioni e un maxi ingaggio al ragazzo. Che fino a ieri aveva dato priorità alla Juventus, ma il fattore economico sta facendo la differenza e David sta dando apertura e disponibilità alla trattativa per approdare nel campionato saudita.

Una notizia questa che riguarda indirettamente anche la Fiorentina. Adesso infatti Moise Kean è diventato la seconda opzione dell’Al-Qadisiyya per il reparto d’attacco, con i sauditi pronti a pagare la clausola e con uno stipendio da 12-13 milioni a stagione pronto per la punta attualmente alla Fiorentina pronto sul tavolo.

Jonathan David intanto, dopo l’eliminazione con la sua Nazionale dalla CONCACAF Gold Cup, non si è voluto esporre troppo sulle sue possibili prossime mosse, facendo capire di volersi prendere tutto il tempo necessario per maturare una decisione con i tempi corretti: “Al momento non ci sto pensando troppo” – ha dichiarato sulla sua possibile prossima destinazione -. La cosa più importante ora è riposarsi e ricaricare le energie”.



L’Atalanta e Pasalic ancora insieme: ecco il rinnovo del croato

E’ arrivato l’annuncio ufficiale: Pasalic e l’Atalanta hanno rinnovato il contratto fino al 2028. Il 30enne croato, simbolo della Dea nelle ultime stagioni, sarebbe stato svincolato proprio da oggi, ma pronto è arrivato l’annuncio della società bergamasca che ha blindato il suo gioiello per altri tre anni. All’Atalanta dal 2018, Pasalic ha collezionato 47 gol in 230 presenza con la maglia nerazzurra.



Adesso è ufficiale: il Monza passa al fondo BLV

Reduce da un’amara retrocessione, il Monza riparte da una proprietà americana. Come da annuncio ufficiale di Fininvest emesso oggi. Ad Adriano Galliani verrà offerto un ruolo apicale istituzionale, molto probabilmente la presidenza. I 45 milioni di “enterprise value” sono comprensivi di 15 dei debiti che la nuova proprietà si accolla. Fininvest, che si è avvalsa dello studio Chiomenti, ha diramato il seguente comunicato: “Fininvest S.p.A. e Beckett Layne Ventures (BLV) comunicano di aver sottoscritto, in data odierna, un accordo per la cessione del 100% del capitale sociale dell’AC Monza a favore di BLV. L’operazione prevede un primo trasferimento dell’80% delle quote entro l’estate, mentre il restante 20% sarà ceduto entro giugno 2026. Fino a quel momento, Fininvest manterrà una rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione del club, in linea con la propria quota di partecipazione residua”.

“Beckett Layne Ventures, con sede negli Stati Uniti e guidata da Brandon Berger – prosegue la nota di Fininvest -, è un partner finanziario e consulente strategico per aziende attive nei settori dello sport, dei media e dell’intrattenimento. Il team di BLV, insieme ai propri partner e advisor, tra cui Mauro Baldissoni (per diversi anni figura apicale della AS Roma), vanta una solida esperienza nello sport professionistico, con un focus particolare sul calcio europeo”



Juventus: doppia pista in attacco tra David e Osimhen

In attesa di capire quanto lungo sarà il cammino al Mondiale per Club, la Juventus si sta muovendo con decisione sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Igor Tudor. Buona parte delle mosse però ruotano attorno a Dusan Vlahovic e alla sua cessione, per il momento bloccata dal giocatore, che stanno rallentando strategie e trattative, ma senza fermarle. Gli obiettivi principali della dirigenza bianconera sono due: Jonathan David, parametro zero dopo la fine dell’avventura al Lille, e Victor Osimhen, di ritorno al Napoli dopo il prestito al Galatasaray. Considerate le cifre dell’operazione uno esclude l’altro, ma anche se le situazioni sono complicate per entrambe nell’ambiente bianconero cresce l’ottimismo di arrivare almeno a uno dei due.



Inzaghi, che colpo con l’Al Hilal: elimina il City dal Mondiale!

Un altro 4-3. Anche qui dopo 120 minuti. Simone Inzaghi disegna un altro…Barcellona, battendo il Manchester City di Guardiola e prendendosi i quarti di finale del Mondiale per club: venerdì la squadra di Riad affronterà il Fluminense, che ha eliminato l’Inter per un posto tra le prime quattro. No, non è una rivincita di Istanbul contro Pep, perché le due partite hanno un peso diverso. Ma la vittoria di Orlando arriva al termine di un match bellissimo, pieno di colpi di scena e con un epilogo sorprendente, a maggior ragione dopo un primo tempo condotto quasi in scioltezza dal City. Ma dal minuto 46 in avanti l’Al Hilal ha costruito la sua vittoria intorno a un blocco basso difensivo e a mille ripartenze, quasi sempre letali per Haaland e compagni. Il Frattesi dell’Al Hilal è stato Marcos Leonardo, che ha fissato il 4-3 al 7’ del secondo tempo supplementare, dopo il 2-2 del 90’ e le reti di Koulibaly e Foden nel primo supplementare.