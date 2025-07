MEDIASET - Napoli, incontro Manna-Percassi per Lookman, anche Raspadori nell'affare: ecco i dettagli

Tra i nomi accostati al Napoli c'è anche quello di Ademola Lookman. Ecco quanto riportato da Claudio Raimondi, esperto di mercato, a Sport Mediaset: "Con i 75 milioni di Osimhen il Napoli pensa in grande, abbiamo scoperto che il ds Giovanni Manna è stato a Zingonia (centro sportivo dell’Atalanta) dove ha parlato direttamente con Percassi per capire i margini di un’altra operazione da chiudere che porterebbe Ademola Lookman al Napoli. Il vuoto lasciato da Kvaratskhelia è ancora da colmare e proprio Lookman è il grande obiettivo del Napoli per la corsia mancina, è stato offerto Raspadori più 20-25 milioni. E’ questa l’idea che ha il Napoli per chiudere l’affare. L’Atalanta ha già ceduto Retegui, ma aveva promesso all’attaccante nigeriano la possibilità di andare via in caso di chiamata di una big".

SKY - Osimhen-Galatasaray, il Napoli attende lettere bancarie ma non prima di lunedì

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore, il Galatasaray avrebbe rilanciato con una nuova proposta di 75 milioni di euro con 40 milioni di pagamento immediato e 35 milioni a rate. Altre formule o altre cifre non sono mai state prese in considerazione e la società azzurra ora attende l’invio delle due lettere bancarie necessarie a garantire la solidità dell’operazione e sbloccare la fase conclusiva dell’accordo. Inoltre, non sono attese novità sostanziali prima di lunedì, dal momento che le banche resteranno chiuse nel fine settimana.

DALLA TURCHIA - Kucuk: "Osimhen avrebbe rifiutato la Juventus, vuole solo il Galatasaray"

Ali Naci Kucuk, giornalista turco, scrive su X sulla vicenda Osimhen: "Il Galatasaray sta facendo la sua parte ed è sulla strada giusta. Ancora un po' di pazienza: annunci del tipo 'oggi si chiude', 'domani si firma' rischiano di deludere i tifosi. Il Galatasaray ha imposto le sue condizioni al tavolo delle trattative, risolverà tutti i problemi mantenendo la calma e gestendo correttamente la trattativa. Nonostante la Juventus abbia avanzato un'offerta ufficiale a Osimhen, il giocatore ha comunque risposto: 'Voglio il Galatasaray'. Ancora un po' di pazienza…".

SKY - Il Napoli ha scelto Lucca per l'attacco, da sistemare i bonus: mollata la pista Nunez

Luca Cilli, giornalista Sky, ha parlato del mercato del Napoli a Sky Sport 24: "Il Napoli ha fatto la sua scelta, ha deciso di puntare su Lorenzo Lucca per l'attacco. Mollata la pista Darwin Nunez, con il Napoli che ha scelto Lucca e vuole chiudere in tempi brevi. Intesa tra De Laurentiis e Pozzo per Lucca sui 34 milioni di euro, c'è bisogno solo di sistemare i bonus. Ora spinge forte anche il calciatore che ha fretta e vuole firmare per il Napoli, allo stesso tempo il club azzurro vuole evitare il ritorno dell'Atalanta".