Roma-El Aynaoui, operazione in chiusura per 25 milioni: il suo arrivo non esclude Rios

La Roma ha chiuso per El Aynaoui. Il centrocampista del Lens arriverà in giallorosso per una cifra attorno ai 25 milioni di euro, bonus compresi. Il suo arrivo, però, non esclude quello eventuale di Rios. La trattativa per il colombiano invece resta al momento di difficile percorrenza, visti soprattutto i giochi di rialzo del Palmeiras. I giallorossi, però, potrebbero rifarsi sotto per provare a convincere sia il club che il giocatore.



Napoli, Conte alza l’asticella: “Ammà faticà cchiù assai! Siamo tra i favoriti, ma dobbiamo attrezzarci”

Secondo giorno di ritiro estivo per il Napoli e Antonio Conte è chiamato al primo incontro con i giornalisti per dare la sua anteprima della stagione che verrà, da vivere con il tricolore stampato sul petto. “Abbiamo il tricolore sul petto ed è normale essere tra i favoriti – ha commentato il tecnico azzurro -. Lo slogan stagionale è ‘amma faticà cchiù assai’, perché dovremo fare ancora meglio rispetto alla passata stagione”.

Dal mercato il Napoli ha già pescato diversi volti nuovi presenti a Dimaro: “Averli già a disposizione è molto importante, partiamo con un anno di lavoro alle spalle ma dobbiamo ancora strutturarci perché abbiamo più competizioni da affrontare. Vogliamo giocatori di qualità ma che possano garantire al Napoli anche un futuro, poi c’è De Bruyne che è un discorso a parte”. Sul belga infatti Conte non ha lesinato complimenti: “Non ha bisogno di presentazioni, è stato tra i più forti centrocampisti negli ultimi anni. Viene qui per una nuova sfida”.



Beukema ha completato le visite mediche con il Napoli

Sam Beukema è pronto a iniziare la sua avventura al Napoli. Il difensore olandese è arrivato nella serata di giovedì 17 luglio a Roma e oggi ha svolto le visite mediche a Villa Stuart. Ora si attende la firma del contratto che lo legherà al club azzurro. Una volta arrivata l’ufficialità, raggiungerà i suoi nuovi compagni in ritiro a Dimaro



McTominay: “Adesso dobbiamo ripeterci”

“La sfida con il Cagliari è stato il momento più bello della mia carriera, non potevo sognare di meglio”. Dal ritiro di Dimaro parla il miglior giocatore della scorsa Serie A, lo scozzese Scott McTominay che ha trascinato il Napoli al quarto Scudetto a suon di gol. “La rete all’ultima giornata è stata importantissima, ma ora dobbiamo concentrarci su una nuova stagione. Dobbiamo ripeterci, le grandi squadre e i grandi giocatori sono sempre affamati e farà del mio meglio per aiutare questa squadra. Abbiamo tante partite davanti a noi, siamo un grande gruppo e questa fase iniziale di ritiro sarà fondamentale”. McTominay ha poi parlato dell’ambientamento in Italia e nella Serie A: “È stato semplice, mister Conte e i compagni di squadra sono stati fantastici con me fin dal primo giorno. Volevo solo lavorare il più possibile, essere in forma e mostrare quelle che sono le mie qualità. Questo discorso vale ancora oggi, è iniziata una nuova stagione con nuovi giocatori e non vedo l’ora di tornare a giocare”.



Mercato, il Sassuolo dà Laurienté al Sunderland e ora ci prova per Buchanan

Un gioco di incastri. Il mercato delle squadre di Serie A, quasi in ogni caso, segue un mantra molto preciso: prima si vende, poi si acquista. Ed è anche così che si spiega il tira e molla degli ultimi giorni tra Inter e Sassuolo per il cartellino di Tajon Buchanan: il canadese piace molto agli emiliani, tanto che nelle scorse settimane si era parlato di un accordo a un passo per una cifra vicina ai 10 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. La pista nelle ultime ore si era raffreddata, ma la notizia di oggi potrebbe farla riaccenderla improvvisamente: Armand Laurienté ha detto sì al Sunderland, neopromosso in Premier League. L’esterno francese si trasferirà allo Stadium of Light per ua cifra intorno ai 20 milioni di euro che gli emiliani potranno reinvestire sul mercato. Laurienté era arrivato a Reggio Emilia a fine agosto 2022 per 10 milioni di euro dal Loriant. Da quel momento il francese è stato uno dei protagonisti del triennio del Sassuolo: in 100 presenze tra A e B Armand ha messo a referto 30 gol e 18 assist. Soprattuto nell’ultima stagione il francese è stato leader dei suoi trascinando la squadra al ritorno in Serie A con una stagione da 18 gol e 6 assist.

Ora dunque, come detto, Giovanni Carnevali si metterà a caccia di un nuovo esterno offensivo. Buchanan è sicuramente uno dei nomi più apprezzati, ma i neroverdi dovranno fare attenzione al possibile inserimento di squadre estere: dopo che l’operazione tra Inter e Sassuolo sembrava essere sfumata, il Villarreal, squadra in cui il canadese ha giocato in prestito negli ultimi sei mesi (13 presenze condite da un gol e due assist), ha chiesto informazioni sulle condizioni dell’affare. Gli spagnoli rivorrebbero Tajon in prestito, una soluzione che non scalda particolarmente i nerazzurri. Per questo, oltre agli ottimi rapporti tra le due società, il Sassuolo potrebbe tornare in pole per il canadese che, a meno di clamorose sorprese, la prossima stagione giocherà lontano da Milano.



Napoli, ufficiale Lucca. Il saluto dell’Udinese all’attaccante

Udinese Calcio comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive di Lorenzo Lucca al Napoli.

L’attaccante si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni.

Lucca lascia il club bianconero dopo 75 presenze in cui ha realizzato ben 23 gol. Con la nostra maglia è cresciuto fino a diventare uno dei migliori attaccanti della Serie A tanto da conquistarsi, nell’ultimo anno, stabilmente un posto nella nazionale italiana.

Traguardo importante e prestigioso raggiunto grazie al percorso compiuto a Udine.

A Lorenzo il ringraziamento per l’attaccamento e la professionalità sempre dimostrati e i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera.

Grazie Lorenzo.



Lookman, l’Inter non molla

Il no dell’Atalanta alla prima offerta dell’Inter da 40 milioni di euro non ha scoraggiato Marotta e Ausilio. La dirigenza nerazzurra vuole a tutti i costi regalare il nigeriano a Chivu, e non ha intenzione di mollare la presa. Naturalmente in Via della Liberazione si fa forza sulla volontà del calciatore di cambiare maglia e su quella promessa che i Percassi gli avrebbero fatto nell’estate del 2024 quando a volerlo era il Psg. Ossia di cederlo un anno dopo davanti alla proposta di una big. Adesso Ademola preme per andarsene, e a Bergamo non hanno chiuso la porta. Ma gli orobici vogliono incassare il massimo, ossia 50 milioni di euro. La speranza è che l’Atletico Madrid torni a farsi sotto per scatenare una vera e propria asta.

Lo scenario è chiaro: siamo davanti a una vera e propria partita a scacchi. La trattativa è cominciata, e starà all’Inter fare la prossima mossa. Col calciatore c’è già l’intesa per un quinquennale da 4 milioni di euro a stagione, ma resta da capire che effetto avrà nell’affare l’infortunio al polpaccio che l’ex Leicester ha accusato nell’allenamento andato in scena giovedì a Zingonia. Nello staff di Juric si teme per un risentimento muscolare: nelle prossime ore verranno svolti gli esami strumentali per capire l’entità dello stop. Nell’attesa in casa Atalanta c’è un solo mantra: chiudere al più presto la faccenda sul mercato per evitare un altro caso Koopmeiners, finito alla Juventus dopo settimane di tira e molla.