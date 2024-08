Il libro narra della sottile linea fra il bene e il male.

Marcello Monti ha pubblicato in self il suo romanzo “La ragazza di via Idro”, un libro che esplora le complesse dinamiche del mondo di Internet, evidenziandone benefici e lati oscuri. L’equilibrio della famiglia milanese Bertelli viene interrotto nel momento in cui Enrica decide di vendere la propria auto online, diventando il bersaglio di due famiglie malavitose. Giorgio inizia a scoprire i rischi a cui si è esposto, insieme alla moglie: anche la vita del loro unico figlio Ludovico è minacciata. In questo momento di difficoltà, entra in scena l’ispettrice Bisotti, che si mette sulle tracce dei malviventi. Il fulcro del romanzo consiste nell’analisi della sottile linea fra il bene e il male; i protagonisti, a seguito delle spiacevoli vicende narrate, saranno in grado di sopravvivere e di restare integri?

Storia dell’autore

Marcello Monti è nato nel 1973 ad Alfonsine, in provincia di Ravenna, dove vive tutt’ora. È un parrucchiere con la passione per la scrittura, che si è cimentato nella pubblicazione in self del romanzo “La ragazza di via Idro”, di cui ha curato anche la grafica. Il suo obiettivo è quello di conoscere a fondo le persone, in modo da sviluppare sempre di più la sua grande empatia ed allargare i confini della sua mente.

