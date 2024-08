Dal rinnovo all'addio quasi scontato: cosa è successo con Folorunsho?

In una decina di giorni è cambiato tutto. Il 28 luglio Michael Folorunsho firmava il rinnovo col Napoli fino al 2029. Poi è stato ceduto all'Atalanta ma la trattativa è saltata all'improvviso. Ora il centrocampista è comunque sul mercato e l'addio pare scontato con Lazio interessata.

Cosa è successo? Perché un giocatore che sembrava poter rientrare nei piani tecnici di Conte, rivelazione dell'ultima stagione del Verona, autore di super gol, convocato da Spalletti per gli Europei, è diventato un giocatore in uscita? Cosa è cambiato dal rinnovo ad oggi? Da possibile alternativa a centrocampo, blindato dal club, a esubero improvviso. Uno dei tanti.

Lui intanto ha cancellato le foto con la maglia del Napoli dai social, chiaro indizio di un addio ormai imminente. Di una separazione inevitabile. In attesa di capirne i motivi.



Nessuna sorpresa con il Modena: già svelata la formazione titolare

Si avvicina il debutto stagionale del Napoli. Come scrive il Corriere dello Sport, la squadra che sfiderà il Modena non dovrebbe presentare sorprese: Meret in porta; tris di difesa con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno; linea mediana con Mazzocchi, Anguissa, Lobotka e Spinazzola; Politano e Kvara alle spalle di Raspadori.



Cambia il centrocampo del Napoli: a un passo due colpi in entrata e due uscite

C'è un grande via vai nel centrocampo del Napoli in vista della prossima stagione. Con due perni titolari nella mediana di Antonio Conte, ovvero André Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka, cambiano i 'backup', ovvero le alternative per la mediana del nuovo allenatore del club di Aurelio De Laurentiis. Su Gianluca Gaetano il Parma è in pressing, il giocatore preferirebbe però il Cagliari ma serve l'intesa tra società. La sorpresa è l'addio di Jens Cajuste: l'ex giocatore del Reims è a un passo dal Brentford. Prestito con diritto di riscatto, affare totale da 12 milioni di euro, lo svedese è pronto a salutare la Serie A.

Arriva Brescianini

Ci siamo per il centrocampista azzurro: il ds Giovanni Manna ha fatto ulteriori passi in avanti col Frosinone per Marco Brescianini: per il cartellino del centrocampista scuola Milan gli azzurri hanno messo sul piatto 10 milioni di euro, cifra molto vicina ai 12 richiesti dai ciociari. Il giocatore, invece, aveva già dato il proprio ok ad un contratto quinquennale da 1,2 milioni di euro netti a stagione. La fumata bianca è dietro l'angolo.

Dettagli per Gilmour

Il Brighton chiedeva 20 milioni di euro per il centrocampista Billy Gilmour, la richiesta è scesa a 15 e a 12 più 3 di bonus si può chiudere. Non solo: sugli esterni si avvicina David Neres, esterno classe '97 del Benfica valutato dai lusitani 25 milioni di euro.



Corsera - Osimhen partirà, ma ADL non vuole più aspettare

Antonio Conte è impaziente e spinge per avere una rosa completa fin da subito: l'obiettivo primario per l'attacco che resta Romelu Lukaku, affare al momento tenuto in stand-by dalla mancata cessione di Victor Osimhen.

A prescindere dai tempi dell'addio del nigeriano, definito "sicuro" dal Corriere della Sera, l'idea degli azzurri è di provare ad avvicinarsi sempre di più a Big Rom: per ora l'offerta del club di De Laurentiis è di 25 milioni più di 5 di bonus, ma il Chelsea al momento ne chiede 35 più 5. Intanto dal Benfica è in arrivo David Neres, 27enne jolly offensivo brasiliano atteso a Napoli nelle prossime ore.



Lukaku e il Napoli mai così vicini: distanza di 5mln per la fumata bianca

Antonio Conte non molla mai l'osso, specialmente quando è convinto di una sua scelta. Perché sa che ne vale la pena. Per questo Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sta facendo gli straordinari per riuscire a completare l'acquisto di Romelu Lukaku.

Al momento, spiega l'edizione odierna de Il Mattino, il Chelsea non si scaglia dalla richiesta di 30 milioni per lasciar partire l'attaccante belga, a differenza del Napoli che non ha ancora scollinato la soglia dei 25 milioni proposti. Tuttavia, assottigliando la distanza di cinque milioni o trasformando la formula in prestito oneroso con riscatto a 27-30 milioni di euro fissato tra un anno l'affare si può chiudere.



Il Psg molla Osimhen e cambia obiettivo? E' in corsa per un attaccante argentino

Non solo Victor Osimhen, che resta un obiettivo concreto nonostante i passi in avanti siano pochi. Ma il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega che il club francese guarda altrove, ad altri attaccanti, per il nuovo 9 da regalare a Luis Enrique: "Anche il Psg s'è tuffato nella corsa a Julian Alvarez all'inseguimento dell'Atletico Madrid, e ciò significa che oltre ai silenzi strategici c'è dell'altro".



Rifondazione in atto: dopo Cajuste possono partire in quattro

Cajuste venduto al Brentford, ma non solo. Il restyling del centrocampo e della rosa del Napoli non è finito: continua la trattativa con il Cagliari per Gianluca Gaetano, dopo la chiusura dei contatti con il Parma, e tra l'altro bisognerà risolvere in fretta anche la situazione di Michael Folorunsho, passato in pochi giorni dal rinnovo fino al 2029 alla cessione improvvisa all'Atalanta, sfumata per un clic. Ora c'è la Lazio (ma non solo). La rifondazione non è finita e non finirà. Bisogna definire le situazioni di Cheddira e Simeone, tanto per citare due esempi illustri. Lo scrive il Corriere dello Sport.