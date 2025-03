Un’indagine avvincente e contemporanea nel cuore di Roma. La morte veste casual, di Marcello Favale edito MTS Edizioni è un noir classico e atipico

che si snoda tra le strade e i parchi di Roma, precisamente nel suggestivo scenario del Parco degli Acquedotti. Con una trama intricata e personaggi ben delineati, Favale ci trascina in un’indagine che sfida le convenzioni e invita il lettore a scoprire la verità nascosta dietro un apparente incidente.

In un’estate rovente, il corpo di Farouk Abbes, un cittadino italiano di origine marocchina, viene rinvenuto privo di vita nel parco. L’ipotesi iniziale sembra scontata, ma il vicequestore Vincenzo Del Duca, un uomo di quarantasei anni con radici lucane, intuisce sin da subito che c’è qualcosa di strano. Nonostante la sua squadra non abbia competenza territoriale, Del Duca approfondisce l’indagine con determinazione, scontrandosi rivali e antagonismi all’interno della corporazione e nei suoi rapporti interpersonali.

Le indagini di Del Duca si articolano in un gioco di tensioni e confronti: tra scontri con il Piemme, i propri sogni inquieti e la nostalgia della sua terra natale, Latronico, il vicequestore costruisce una rete di relazioni che lo aiuta a svelare la verità. Le merende e gli aperitivi con amici fidati diventano momenti di riflessione e strategia, mentre la sua personalità complessa e il suo approccio umano alle indagini lo rendono un personaggio indimenticabile.

La morte veste casual cattura il lettore con una prosa incisiva e un’ambientazione evocativa, mescolando elementi di noir tradizionale con una narrazione contemporanea. Il romanzo si distingue per la sua capacità di esplorare le sfide delle indagini moderne, i conflitti interiori e la rete di relazioni umane che si intrecciano in una metropoli vibrante e complessa come Roma.

Il libro è ora disponibile in libreria e su tutte le maggiori piattaforme, un must-read per gli amanti del genere noir e per chi desidera immergersi in una trama ricca di colpi di scena e riflessioni sulla natura del bene e del male.