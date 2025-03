Tra i progetti cinematografici che suscitano maggiore curiosità tra quelli che usciranno quest'anno spicca Klara and The Sun, una produzione targata Sony Pictures che porta sul grande schermo l'omonimo romanzo di Kazuo Ishiguro, premio Nobel per la letteratura. Il nome di Ishiguro evoca immediatamente il ricordo di "Quel che resta del giorno", magistralmente adattato nel 1993 da Ruth Prawer Jhabvala per la regia di James Ivory, un'opera che ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema.

Klara and The Sun si avvale della regia di Taika Waititi, un regista noto per la sua capacità di mescolare toni diversi e di creare atmosfere suggestive. Il cast è altrettanto promettente, con Jenna Ortega e Amy Adams che daranno vita ai personaggi del romanzo. La storia si svolge in un futuro prossimo, dove Klara, un'Amica Artificiale (AA) progettata per offrire compagnia agli adolescenti, viene scelta da Josie, una ragazza fragile che vive in una società segnata da disuguaglianze genetiche.

Attraverso lo sguardo di Klara, il film esplora temi universali come l'amore, la perdita e la natura umana, in un contesto futuristico che solleva interrogativi profondi sulla nostra società. Klara, con la sua prospettiva unica, si troverà ad affrontare le complessità delle relazioni umane e a cercare di sanare i cuori infranti di Josie e della sua famiglia. Il film promette di essere un'opera intensa e commovente, capace di far riflettere e di emozionare il pubblico.