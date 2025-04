Enav incrementa l’efficienza degli aeroporti minori del Paese remotizzando le torri di controllo e concentrando la gestione del traffico aereo in due centri operativi. L’AD Pasqualino Monti su LinkedIn: “Siamo i primi al mondo ad aver avviato la digitalizzazione delle torri di controllo”.



Enav rivoluziona la gestione del traffico aereo sotto la guida di Pasqualino Monti

Enav, gestore del traffico aereo italiano, ha avviato la digitalizzazione delle torri di controllo. Una strategia messa in atto per rispondere alla crescente domanda di mobilità: nel 2024, si sono registrati 2 milioni di voli e oltre 220 milioni di passeggeri. Una cifra significativamente aumentata già nei primi mesi del 2025. Attivando la remotizzazione di 26 torri di controllo sulle 45 attualmente presenti, la realtà guidata dall’AD Pasqualino Monti incrementa l’efficienza di tutti quegli scali minori che finora erano operativi solo in determinate fasce orarie, abbattendo anche i costi. A gestire le manovre di decollo, atterraggio e movimentazione al suolo ci penseranno i controllori dei due centri operativi di Padova e Brindisi che potranno contare sul supporto di hardware e software all’avanguardia. Grazie a un equipaggiamento di 18 camere, 13 monitor e il sistema Remote Tower Module (RTM), posizionabile a diversi chilometri di distanza dall’aeroporto interessato, potranno coordinare contemporaneamente più scali.



Pasqualino Monti su LinkedIn: “Siamo tra i primi al mondo ad aver avviato la digitalizzazione delle torri di controllo”

“Siamo tra i primi al mondo ad aver avviato la digitalizzazione delle torri di controllo”, commenta Pasqualino Monti in un post su LinkedIn. “Ad oggi – prosegue – ci sono due torri digitali e saranno cinque entro la fine di quest’anno”. Per l’Amministratore Delegato di Enav, l’iniziativa rappresenta un “contributo tangibile” alla valorizzazione dei piccoli aeroporti, che vedranno migliorata la sicurezza e la capacità di risposta. “Si incrementerà il livello di efficienza e di flessibilità su quegli aeroporti che hanno dalle 8 alle 16 ore di servizio e possono garantire solo quelle. Digitalmente potranno assicurare il servizio Enav h24”, scrive il manager. Il progetto, che ha dato il via a quella che si può definire a tutti gli effetti una rivoluzione nella gestione del traffico aereo, porterà inoltre nuova occupazione. La società guidata da Pasqualino Monti dovrebbe infatti assumere, entro il 2027, 300 nuovi collaboratori e collaboratrici.