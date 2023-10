In una gara mozzafiato, Johann Zarco (Pramac) ha conquistato la sua prima vittoria in MotoGP, vincendo il Gran Premio d'Australia che si è disputato sabato sul circuito di Phillip Island.

Partito dalla seconda fila, Zarco ha superato all'ultimo giro il compagno di squadra Jorge Martin, che aveva condotto in testa tutta la gara, usando però una gomma soft al posteriore, che ne ha così influenzato negativamente le prestazioni proprio nell'ultima parte di gara.

Heart rate skyrocketed in this one! 📈📈📈@88jorgemartin began the last lap as the leader and ended it in P5! ⏩



And it won't be an easy one to forget 🤯#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/AGz7ps52Sd