In una nota inviate alle agenzie, l’Assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha reso noto che "altre due persone residenti a Castiglione D’Adda sono risultate positive al test del Coronavirus. Si tratta della moglie del 38enne in terapia intensiva e di uno stretto conoscente. I due pazienti si trovano attualmente in stato di isolamento. Si invitano tutti i cittadini di Castiglione d’Adda e di Codogno, a scopo precauzionale, a rimanere in ambito domiciliare e ad evitare contatti sociali".

L'assessore ha poi aggiunto: "Per coloro che riscontrino sintomi influenzali o problemi respiratori, l’indicazione perentoria è di non recarsi in pronto soccorso, ma di contattare direttamente il numero 112 che valuterà ogni singola situazione e attiverà percorsi specifici per il trasporto nelle strutture sanitarie preposte oppure ad eseguire eventualmente i test necessari a domicilio.

E’ attiva da ieri sera una task force regionale che sta operando in stretto contatto con il Ministero della Salute e con la Protezione Civile. La maggior parte dei contatti delle persone risultate positive al Coronavirus è stata individuata e sottoposta agli accertamenti e alle misure necessarie".

A risultare contagiato, per primo, un 38enne che giovedì si era presentato spontaneamente al pronto soccorso dell'ospedale di Codogno, a causa di una febbre alta persistente e di problemi respiratori. Sono iniziati da ieri i controlli su tutte le persone entrate in contatto con l'uomo anche nei giorni scorsi. Il 38enne potrebbe essere stato contagiato in seguito ad una cena, ad inizio di febbraio, con un collega che era tornato dalla Cina.

Così ha commentato la notizia il premier Conte: "Continuiamo a tenere altissima la linea della precauzione. Fin dall’inizio, in pieno accordo con Speranza e gli altri ministri, abbiamo adottato la linea di massima prudenza che ci consente di scacciare allarmismi e panico".

Conte ha poi aggiunto l'invito a "fidarsi delle comunicazioni ufficiali del Ministero della Salute: abbiamo un comitato tecnico scientifico che dà le indicazioni e un attimo dopo attuiamo tutte le decisioni politiche. Siamo già al livello di massima precauzione".