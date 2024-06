L’esclusiva struttura VOIhotels è pronta a fare il suo debutto per la stagione estiva dopo alcuni interventi di ristrutturazione.

Arriva l’estate e parte la stagione del VOI Tanka Selected, presente all’interno del VOI Tanka Village – tra i resort più noti in Italia - situato a pochi passi da una tra le più belle spiagge della Sardegna, nella splendida cornice di Villasimius, con sabbia bianchissima e mare cristallino.

Il nuovo VOI Tanka Selected, infatti, è pronto ad accogliere i suoi ospiti dopo un importante intervento di ristrutturazione che ha riguardato il rifacimento totale delle strutture, che comprendono tre palazzine, due delle quali ospitano oggi le 126 camere del VOI Tanka Selected. Il restyling ha coinvolto sia la parte interna delle palazzine, con il rifacimento delle camere, sia quella esterna dove si è intervenuti su facciate, coperture, balconi e sistemi frangisole. A questi lavori si è aggiunta la realizzazione di una piscina esterna riscaldabile che comprende al suo interno anche un’area per bambini. Le camere del nuovo VOI Tanka Selected sono state pensate e realizzate con cura e attenzione ad ogni piccolo dettaglio, con arredi su misura, e si dividono in: Deluxe Doppie, per gli amanti della comodità, Junior Suite sia per 4 che per 5 persone e Suite Villas.

Alle camere si aggiungono altri spazi distintivi che fanno del VOI Tanka Selected il luogo perfetto per tutte le famiglie e le coppie che vogliono dare alla loro vacanza un ulteriore tocco di esclusività, con servizi di alto livello, ma senza perdere il piacere di vivere ciò che lo rende speciale: le sue coinvolgenti attività, la bellissima spiaggia e la sua iconica piazza, dove incontrarsi anche solo per un caffè o un gelato. Il tutto accompagnato dalla professionalità di uno staff sempre a disposizione. Gli ospiti di VOI Tanka Selected potranno godere, inoltre, di una reception dedicata con servizio concierge e alcuni spazi aggiuntivi riservati, come una sala colazione con terrazze esterne e affaccio sul giardino e un tavolo sempre riservato per una cena al ristorante panoramico La Terrazza, dove si alterneranno show cooking, grill, barbecue, sushi corner e altro ancora. Infine, è prevista la possibilità di prenotare i gazebo comfort presenti nella zona centrale della spiaggia, a partire dalla prima fila, con priorità di prenotazione.

Anche l’output grafico del logo VOI Tanka Selected, seppur in linea con quello VOIhotels in termini di design, si differenzia per un tratto gestuale e una cifra stilistica della parola “Selected” che riportano al concetto di tailor made e di servizi esclusivi pensati su misura per i clienti.

“Questa nuova operazione si inserisce nell’ambito della proficua collaborazione pluriennale con Colliers Global Investors Italy volta ad ampliare il potenziale attrattivo e il bacino di utenza di una delle più note strutture dell’isola. Da tempo il nostro Gruppo sta investendo sull’Italia puntando su un alto standard qualitativo e un’ampia offerta di servizi personalizzati in grado di fidelizzare la clientela più esigente, italiana e internazionale” afferma Gabriele Burgio, Presidente e Amministratore Delegato Alpitour World.

“Il Tanka Village, di proprietà di uno dei fondi gestiti dalla nostra SGR, è simbolo di alcuni dei valori che caratterizzano la nostra attività d’impresa. Un’eccellenza con un basso impatto sull’ambiente, con il massimo dei comfort. Inoltre, rafforza il rapporto con il territorio, creando occupazione e indotto. Per questo, siamo sempre felici di investire sul Tanka per miglioralo, aggiornarlo e conservare queste sue caratteristiche”, ha commentato Ofer Arbib, Ceo di Colliers Global Investors Italy SGR.

La struttura del VOI Tanka Village, gestita da VOIhotels e di proprietà di Colliers Global Investors Italy SGR, si estende sulla spiaggia di Simius, gioiello del sud della Sardegna, e può contare su 830 camere, con numerose attività sportive e di intrattenimento che la rendono il luogo perfetto per le vacanze in famiglia. Il resort fa parte di VOIhotels, la catena alberghiera di Alpitour World che vanta 18 strutture nei più bei paradisi del mondo: dagli angoli più incantevoli di Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria alle spiagge più incontaminate del Madagascar, Capo Verde e Zanzibar.