È online un nuovo episodio di IPPON – Storie dal Tatami, il podcast dedicato alle grandi storie di judo e di sport. Ospite di questa puntata è Savita Russo, giovane judoka italiana tra le più promettenti del panorama internazionale.

Classe 2005, Savita ha già conquistato numerose medaglie a livello europeo e mondiale, dimostrando non solo talento, ma una maturità e una determinazione fuori dal comune. In questo episodio ci racconta il suo percorso sul tatami, le sfide affrontate, i sogni ancora da realizzare — e cosa significa vivere per lo sport fin da giovanissima.

Durante l’intervista, Savita condivide riflessioni profonde sul sacrificio, sulla gestione della pressione e sull’importanza di mantenere equilibrio tra allenamenti, competizioni e vita personale. Una conversazione autentica e stimolante per appassionati di judo, atleti, ma anche per chi cerca ispirazione nelle storie di chi non smette mai di lottare.



