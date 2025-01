Dopo che Matteo Salvini, purtroppo per l'Italia senatore e ministro della Repubblica, è venuto a sapere dai media che la sua "competitor", l'attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni, aveva concluso o quasi un accordo con Musk per l'utilizzo della rete di satelliti Starlink ha pensato bene di volerne far parte e subito si è affrettato a postare questo commento su X:

"Elon Musk è una figura di spicco nell'innovazione globale: un possibile accordo con lui e SpaceX (per) garantire connettività e modernizzazione in tutta Italia non sarebbe una minaccia, ma piuttosto un'opportunità. Sono fiducioso che il governo andrà avanti in questa direzione perché fornire servizi migliori ai cittadini è un dovere".

A stretto giro, il proprietario di X, SpaceX, Tesla, ecc. gli ha risposto così:

"Sarà fantastico. Altri paesi in Europa chiederanno di adottarlo".

Per completezza, alla vicenda Starlink bisogna aggiungere anche quello che ha detto in queste ore il "tirapiedi" di Musk in Italia, un esaltato entusiasta di ciò che il suo datore di benefici dice e fa, tanto da copiarne - quando può - le iniziative persino goliardiche, che corrisponde al nome di Andrea Stroppa. Questo è ciò che ha scritto, ovviamente su X:

Opuscolo informativo sul perché fare la guerra a StarlinkÈ solo perché Musk sta antipatico?

• No, assolutamente. Quella è la ragione per aizzare la folla e fare baccano. Le ragioni sono molto più profonde. Tipo?

• Tipo che Starlink costerebbe meno di un decimo rispetto agli altri servizi ipotetici che ad oggi nemmeno esistono. Ma Starlink è veramente il top?

• Governo cinese tramite la controllata China Satellite Network Group o Qianfan in diversi report hanno affermato che bisogna assolutamente recuperare il divario tecnologico con Starlink.Ma quindi chi è che non vuole l’accordo?

• Quindi quelli che si sfregavano le mani e che promettevano su carta un servizio simile a Starlink da realizzare in non meno di 8 anni, si vedono portati via un sacco di soldi. Miliardi di euro.E chi sono questi? Aziende italiane?

• Ma certo che no! Le aziende stra-interessate a sostituirsi a Starlink - anche se non hanno nulla fra le mani - sono aziende francesi e tedesche. Ma non è che crea problemi alle società italiane di telecomunicazioni che installano la fibra o agli operatori?

• No, sono servizi complementari. È avere più opzioni proprio per essere più indipendenti e poter rispondere a esigenze particolari.Ma quindi in definitiva a chi non va giù questo possibile accordo?

• Guarda le dichiarazioni. Guarda chi è uscito allo scoperto: parlamentari stranieri, giornali a Bruxelles, parlamentari italiani che hanno fatto da consulenti per aziende tecnologiche e di comunicazioni straniere. Siamo addirittura arrivati al punto di parlamentari tedeschi che si preoccupano per la sicurezza dell’Italia.Magari sono preoccupati per davvero, no?

• Sì, certo. Strano che però non è mai successo questo polverone per gli appalti del cloud, delle infrastrutture delle telecomunicazioni, dell’acquisto di tecnologie.Contratti da miliardi e miliardi che però non si è mai letto una riga in giro e nessuno ha detto ‘Ah’. Ma tu sei di parte?

• Sì, per questo ti invito a fare le tue ricerche indipendenti e verificare quello che scrivo.

Il tirapiedi di Musk, naturalmente, non ipotizza neppure l'eventualità di partecipare ad un bando di gara, confrontando soluzioni analoghe in base alle esigenze richieste dall'Italia... ci mancherebbe! Ma quel che non spiega è perché dovremmo affidare la gestione di dati sensibili che riguardano la sicurezza e gli interessi dell'Italia, all'azienda di un signore che fa parte del governo di un'altra nazione e che, metodicamente, sta supportando, anche finanziariamente, movimenti e partiti neonazisti e neofascisti in tutta Europa, per cercare di far diventare l'Ue una replica degli Stati Uniti di Trump.

Il signor Stroppa, poco male, e i signori Meloni e Salvini, molto male, vogliono regalare il possibile controllo di una parte delle informazioni riservate dell'Italia ad un soggetto come Musk che ogni volta che apre bocca propone l'esatto contrario di ciò che la Costituzione repubblicana indica?

È evidente che abbiamo un problema... un enorme problema.