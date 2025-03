Recentemente, sono emerse delle serie preoccupazioni riguardo al crescente controllo delle comunicazioni globali tramite Starlink, il servizio satellitare di SpaceX. Per approfondire questi timori, abbiamo sentito il parere del Dottor Gregorio Scribano, esperto in tecnologie dell’informazione e comunicazioni. Secondo lui, la centralizzazione del potere in mano ad una compagnia privata come SpaceX, posseduta e guidata da una figura controversa come Elon Musk, solleva domande importanti su come l’accesso alle comunicazioni potrebbe essere influenzato da interessi politici ed economici.

Scribano sottolinea che l’espansione di Starlink porta con sé una delle questioni più delicate dell’era digitale: il rischio che un’infrastruttura di comunicazione così strategica finisca nelle mani di un’unica entità privata, come SpaceX. “Starlink ha il potenziale di diventare una risorsa fondamentale per la connettività globale, specialmente in situazioni di emergenza, conflitti o crisi internazionali”, spiega Scribano. In scenari di disastri naturali o guerre, Starlink potrebbe diventare l’unico mezzo di comunicazione disponibile, soprattutto nelle zone più remote.

Ma questo potere concentrato nelle mani di un privato, come Elon Musk, non è senza conseguenze. “Se un individuo o una compagnia ha il controllo di una rete così strategica, potrebbe decidere chi ha accesso e chi no, o addirittura interrompere il servizio a piacimento”, avverte Scribano. Questo tipo di potere potrebbe essere sfruttato per motivi politici o economici, specialmente in un contesto geopolitico instabile.

Un altro rischio che il Dottor Scribano evidenzia è l’utilizzo di Starlink come strumento per manipolare le informazioni. “Immaginiamo che un governo o un’organizzazione internazionale non gradisca ciò che viene comunicato tramite Starlink. In quel caso, Musk potrebbe, teoricamente, interrompere il servizio o alterare le comunicazioni, a meno che non ci siano leggi che impediscano un tale abuso”, aggiunge l’esperto.

Questo solleva una questione etica fondamentale. Quella che dovrebbe essere una semplice rete di connettività, potrebbe, invece, trasformarsi in un mezzo per esercitare un’influenza politica, sia a livello nazionale che internazionale. “Affidare il controllo di una rete così potente ad una sola persona, che spesso agisce in base a opinioni personali o a sollecitazioni esterne, crea problematiche etiche e morali molto serie”, continua Scribano.

Scribano solleva anche il tema dei legami di Musk con figure politiche di spicco, come Donald Trump. Musk è noto per le sue posizioni controverse e provocatorie, ma la sua vicinanza a Trump solleva preoccupazioni su come le sue decisioni aziendali potrebbero essere influenzate da considerazioni politiche. “Se Musk dovesse allinearsi con certe ideologie politiche o gruppi di potere, Starlink potrebbe diventare uno strumento per sostenere narrative politiche particolari”, osserva Scribano.

Questi legami potrebbero compromettere l’imparzialità e l’autonomia di Starlink. “Controllare una rete così strategica, con connessioni politiche così forti, potrebbe aprire la porta a abusi, minando la protezione della privacy e la libertà di espressione”, aggiunge.

Un altro aspetto critico che il Dottor Scribano solleva riguarda la cosiddetta “sovranità digitale”. Se i governi, come quello italiano, dovessero dipendere da una compagnia privata come SpaceX per garantire la connettività internet, ciò rappresenterebbe un rischio di on poco conto. “In situazioni di emergenza, i governi potrebbero trovarsi senza alcun controllo diretto sulle comunicazioni, e questo li renderebbe vulnerabili a decisioni prese da un’entità privata che potrebbe non riflettere gli interessi nazionali”, spiega l’esperto.

Questa dipendenza potrebbe limitare la capacità di un governo di gestire autonomamente la propria sicurezza e le proprie comunicazioni critiche.

Per prevenire che il potere sulle comunicazioni globali resti nelle mani di pochi privati, il Dottor Scribano suggerisce alcune soluzioni concrete. In primo luogo, una regolamentazione globale che stabilisca limiti chiari sul controllo delle reti di comunicazione spaziale sarebbe fondamentale. “È cruciale che esista una supervisione da parte di enti internazionali che possano garantire che Starlink e altre reti simili non vengano sfruttate per fini politici o economici”, afferma Scribano.

Inoltre, sarebbe utile sviluppare alternative locali o multi-fornitore per ridurre la dipendenza da un singolo attore privato. “Questo garantirebbe maggiore diversificazione e indipendenza nella gestione delle comunicazioni globali”, conclude l’esperto.

Il Dottor Scribano conclude sottolineando che il controllo delle comunicazioni globali da parte di un privato come Elon Musk comporta rischi significativi per la sicurezza, la privacy e la libertà di espressione. La sua influenza politica, unita al potere di controllare una rete di comunicazione così potente, solleva seri interrogativi etici. È essenziale che i governi, soprattutto quelli dell’Unione Europea e dell’Italia, per quanto ci riguarda più da vicino, monitorino attentamente l’espansione di Starlink, lavorando per garantire che il controllo delle comunicazioni globali non venga monopolizzato da un singolo attore privato, ma resti nelle mani di istituzioni democratiche, trasparenti e indipendenti.